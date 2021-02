Fluminense visita o Bahia sonhando com vaga na Copa Libertadores

Mesmo os tricolores cariocas mais fiéis não acreditavam que o Fluminense pudesse chegar às rodadas finais da Série A do Campeonato Brasileiro tão perto de conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América. A última vez que o Fluminense disputou a competição foi em 2013. O time carioca enfrenta o Bahia, nesta quarta-feira (3), na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, e plantão de Bruno Mendes.

Os comandados pelo treinador Marcão têm 53 pontos e ocupam o quinto lugar da tabela, posição que já garante o Flu na fase preliminar da próxima edição da Libertadores. “A gente, que vem da base, tem como sonho disputar a Libertadores”, frisou o meia Martinelli, de 19 anos. O jovem, que marcou os dois primeiros gols como jogador profissional na vitória do time cariioca por 3 a 0 sobre o Goiás na última rodada do Brasileirão, também falou o que espera esta noite da partida contra o Bahia fora de casa. “Tem que entrar com total atenção. É um jogo extremamente difícil porque eles também precisam dos três pontos”, afirmou.

Já o Tricolor baiano, em 15º lugar, com 36 pontos, busca se distanciar da zona de rebaixamento (Z4). O time do técnico Dado Cavalcanti não vai contar com o atacante Rossi, que cumpre suspensão, mas deve a volta de Índio Ramirez.