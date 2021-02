Copa Verde: Remo arranca empate com Manaus em 1º duelo das semifinais

O Manaus vencia o primeiro duelo da semifinal da Copa Verde, quando o Remo deixou tudo igual aos 43 minutos do segundo tempo na Arena Amazônia, no início da noite deste sábado (13). O empate em 1 a 1 deixou em aberto a decisão da vaga à final da edição 2020 da Copa Verde. O duelo será reprisado amanhã (14), às 11h, na TV Brasil. O segundo e último embate da semifinal será na próxima quinta-feira (18), às 16h (horário de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém.

Neste domingo (14), às 16h, ocorre a outra semifinal, entre Vila Nova e Brasiliense, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, também conhecido como OBA, em Goiânia, com transmissão ao vivo na TV Brasil.

No primeiro tempo, bastaram seis minutos de bola rolando para o Manaus FC abrir o placar, após tabelinha de Gabriel Dias com Erivelton, que cruzou para Diego Rosa. Mesmo caído, ele mandou para o fundo da rede. Após sofrer o gol, o Remo foi pra cima do Gavião do Norte, e teve várias oportunidades de igualar o placar. Lucas Siqueira quase marcou de cabeça aos 11 minutos. Na sequência, Wallace recebeu a bola na área, girou e bateu de esquerda, A bola passou rente à trave direita do goleiro manauara Rafael Pitanga.

Na volta do intervalo, com menos de dois minutos, Felipe Gedois cobrou falta e por pouco não ampliou, mas Keven do Remo desviou de cabeça para fora. Aos nove minutos, o time da casa ficou com um a menos, após expulsão do zaqueiro Spice, em entrada violenta em cima de Hélio. Com um a menos, o Manaus se fechou na defesa, dificultando a criação de jogadas do adersário. O Remo não se deu por vencido: teve mais domínio de bola na segunda etapa e, de tanto insistir, arrancou o empate nos minutos finais, com gol de Wellintons Silva, o primeiro dele com a camisa do Leão paraense.