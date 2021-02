Thiago Monteiro e Marcelo Melo vão às oitavas de duplas na Austrália

O sábado (13) foi de vitórias e classificação de mais duas duplas de brasileiros com estrangeiros - a primeira foi a de Bruno Soares com o britânico Jamie Murray - às oitavas de final do Aberto da Austrália, na cidade de Melbourne. O mineiro Marcelo Melo e o romeno Horia Tecau, e a parceria do cearense Thiago Monteiro com o australiano John Milman venceram e asseguraram presença na próxima fase.

Tiago Monteiro fez hoje (13), ao lado de Milman, sua primeira partida em chaves de duplas de um Grand Slam. Após perderem o primeiro set para os irmãos britânicos Ken e Neal Skupski, a parceria Brasil-Austrália virou o placar, vencendo por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/6(5) e 6/4. Logo mais, às 22h30 (horário de Brasília), Monteiro e Milman voltam à quadra contra os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, valendo uma vaga nas quartas de final.

"Vai ser mais um jogo duro. Eles são os cabeças 2 e dois grandes duplistas. É buscar jogar solto, competir bem e acreditar sempre na vitória. Temos que usar as nossas melhores armas", disse Monteiro, após o jogo de hoje (13), em nota à imprensa.

A outra classificação às oitavas, saiu após vitória de Melo e Tecau, por 2 sets a 0, sobre a dupla do moldávio Radu Albot com o britânico Evans, com parciais de 6/1, 7/6 (2). Nas oitavas, a parceria Brasil-Romênia terá pela frente a dupla formada pelo croata Ivan Dodig e o eslovaco Filip Polasek. A partida será neste domingo (14), em horário ainda a ser definido.

O tenista mineiro, número nove no ranking mundial de duplas, disputa excepcionalmente o primeiro Grand Slam do ano ao lado de Tecau, pois o parceiro oficial, o holandês Jean-Julien Rojer não viajou à Austrália porque está prestes a ser pai.

“Fomos agressivos desde o começo, como temos de jogar. O Horia é um jogador agressivo, saca muito bem. Usamos todas as oportunidades que tivemos para jogar bem” comentou Melo, após a vitória deste sábado (13), em nota à imprensa.

Jogos decisivos

A paulistana Luísa Stefani e a norte-americana Hayley Carter enfrentam logo mais, às 21h, a dupla japonesa Ena Shibahara e Shuko Aoyama, valendo vaga nas quartas de final . Amanhã (14), Bruno Soares e do britânico Jamie Murray disputam as oitavas de final contra o italiano Simone Bolelli e o parceiro, o argentino Máximo González.