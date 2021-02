Djokovic e Thiem vencem após 5 sets e avançam às oitavas na Austrália

A jornada desta sexta-feira (12) do Aberto da Austrália garantiu o avanço às oitavas de final de dois dos favoritos do torneio, Dominic Thiem e Novak Djokovic, que tiveram que se esforçar muito para superar seus rivais em partidas de cinco sets.

O austríaco Thiem protagonizou uma virada impressionante diante de um Nick Kyrgios elétrico, que ele derrotou na Arena John Cain pelo placar emocionante de 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 e 6-4.

"Jogar pela primeira vez contra Nick aqui, em sua quadra favorita, com um grande público... realmente há coisas mais fáceis de se fazer", disse o campeão do Aberto dos Estados Unidos depois de selar a vitória com um revés na paralela disparado do fundo da quadra.

A CLASSIC COMEBACK FROM DOMINIC THIEM!@ThiemDomi defeats Kyrgios 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 in an #AusOpen special. pic.twitter.com/Sbl0Ba0B49 — ATP Tour (@atptour) February 12, 2021

Um acúmulo de casos de covid-19 em Melbourne impedirá o acesso do público ao Aberto de Austrália durante ao menos cinco dias, mas o confronto valeu o ingresso, embora a plateia não tenha visto seu preferido vencer.

Por sua parte, Djokovic, primeiro pré-classificado e defensor do título, superou problemas físicos e conseguiu se impor ao norte-americano Taylor Fritz com parciais de 7-6(1), 6-4, 3-6, 4-6 e 6-2 para ir às oitavas de final.

O sérvio, que busca sua nona coroa na Austrália, liderou sem grandes dificuldades os dois primeiros sets, mas começou a se queixar de uma lesão no início do terceiro. Ele chegou a sair da Arena Rod Laver para ser atendido e demonstrou estar com dor algumas vezes, o que permitiu a Fritz, de 23 anos, levar os dois sets seguintes.

O público foi retirado na metade do quarto set devido à entrada em vigor de uma nova quarentena em Melbourne, o que suspendeu a partida durante alguns minutos – mas Djokovic acabou se sobrepondo aos incômodos e fez o necessário para seguir vivo mais um dia no primeiro Grand Slam do ano.

*Reportagem adicional de Martyn Herman e Nick Mulvenney