Cruzeiro e Taubaté decidem título da Copa Brasil de Vôlei Masculino

O EMS Taubaté Funvic, de São Paulo, e o Sada Cruzeiro, de Minas Gerais, entram em quadra hoje à noite para decidir o título da oitava edição Copa Brasil de Vôlei Masculino 2021. A disputa terá início às 21h30 (horário de Brasília), no no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

As equipes se classificaram ontem (11) para a final. Na primeira partida semifinal da noite, o Taubaté precisou do tie-break para derrotar o Vôlei Renata, campeão paulista, por 3 sets a 2, parciais de 26/24, 25/21, 21/25, 26/28 e 15/12.

“O time mostrou força. O importante é que o time está sabendo sair dos momentos complicados. Erramos demais na semifinal. Vamos tentar descansar o máximo possível para a decisão. Vai ser um grande jogo. Tentar errar um pouco menos do que hoje para fazer um jogo melhor amanhã", afirmou Bruninho em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

A outra semifinal foi um clássico mineiro: o Cruzeiro assegurou a vaga ao ganhar do Minas Tênis Clube por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/18 e 25/23). Alan, oposto do time cruzeirense,

“Eu consegui sacar bem porque a gente treinou bastante. A gente sabia que para termos um bom desempenho o saque seria muito importante. Agora é descansar, porque, em menos de 24 horas, já teremos essa final muito importante”, disse Alan, oposto do Cruzeiro, ao final do jogo de ontem (11).

A Copa Brasil reúne os oito times mais bem colocados no primeiro turno da Superliga, que se enfrentam em partidas eliminatórias. O Sada Cruzeiro é o maior vencedor com cinco taças, tendo conquistado as últimas três edições. Já o Taubaté tem dois títulos.