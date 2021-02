Djokovic e Thiem avançam à segunda rodada do Aberto da Austrália

Djokovic brilhou novamente nesta segunda-feira (8) ao arrasar o francês Jeremy Chardy por 6-3, 6-1 e 6-2 na primeira rodada do Aberto da Austrália, que também contou com as classificações de Dominic Thiem, Alexander Zverev e Diego Schwartzman.

Após duas semanas de quarentena na cidade de Adelaide, o número um do mundo deixou seu talento falar por si e conquistou sua 297ª vitória em um torneio de Grand Slam.

Djokovic conquistou oito de seus 17 títulos de Grand Slam na quadra principal do Melbourne Park e, embora tenha jogado com menos público do que o normal na segunda-feira, o sérvio se sentiu muito confortável na quadra azul.

Já Thiem superou um primeiro set fraco antes de vencer Mikhail Kukushkin por 7-6 (7-2), 6-2 e 6-3 para chegar à segunda rodada. O austríaco, que foi derrotado na final por Novak Djokovic no ano passado, recuperou o ritmo após o primeiro set e depois partiu para a vitória sem problemas.

Zverev também superou um início inconsistente e venceu o norte-americano Marcos Giron por 6-7 (8-10), 7-6 (7-5), 6-3 e 6-2.

“In general I’m very happy to be back and to have a successful first round.”



