Thiago Monteiro vence rodada dupla e avança às semifinais em Melbourne

O tenista cearense Thiago Monteiro, número um do Brasil, avançou às semifinais do ATP 250 Great Ocean Road Open, em Melbourne (Austrália), após duas vitórias seguidas. Na primeira delas, bateu o expoente Carlos Alcatraz, de 17 anos, por 2 sets a 1, com parciais 7/6 (3) e 6/3. Na sequência, o brasileiro que ocupa o 83º lugar no ranking mundial, despachou o anfitrião Jordan Thompson (52º) com um duplo 6/4.

O torneio vale de preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2021. Monteiro, de 26 anos, busca chegar à primeira final de ATP na carreira. será o italiano Stefano Travaglia (71º) que superou nesta manhã um dos favoritos ao título: o polonês Hubert Hurkacz (29º). Depois de perder o primeiro set, o italiano virou o jogo, vencendo por 2 sets a 1 (parciais de 6/3, 3/6 e 5/7).

“O Travaglia ganhou dois bons jogos hoje. Ele é um cara que joga muito agressivo, vai ser uma semifinal dura. Tenho que estar com a motivação lá em cima e acreditando na vitória o tempo inteiro para poder buscar essa final”, disse Monteiro, após o jogo, em nota divulgada à imprensa.

Estreia com vitória

Também nesta madrugada, teve estreia brasileira vitoriosa na disputa de duplas do ro ATP 250 Murray River Open. Marcelo Melo e o romeno Horia Tecau se classificaram às quartas de final após triunfo sobre os norte-americanos Nicholas Monroe e Frances Tiafoe, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8-6) e 6/2.

Os parceiros Melo e Tecau voltam à quadra por volta da meia-noite deste sábado (6) para enfrentar a dupla do uruguaio Ariel Behar com o equatoriano Gonzalo Escobar. Se vencerem, disputam na sequência a semifinal que deve ocorrer nas primeiras horas de domingo (7).

“Eu vejo como muito positiva essa primeira rodada. É muito bom ter a chance de jogar mais uma partida e ir pegando ritmo para o Australian Open, que é o nosso principal objetivo”, disse Melo, em nota à imprensa.