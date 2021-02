Campeão da Sul-Americana, Hernán Crespo é o novo técnico do São Paulo

O argentino Hernán Crespo é o novo técnico do São Paulo. O ex-atacante de 45 anos, que comandou o Defensa y Justicia, da Argentina, no inédito título da Copa Sul-Americana de 2020, foi anunciado nesta sexta-feira (12) pelo presidente tricolor, Júlio Casares, em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

"É um grande profissional, com mentalidade vencedora e um trabalho muito planejado, que está na linha do que pensamos para o São Paulo. Tem uma história vitoriosa, foi um grande atleta e é um técnico muito promissor, com o DNA do São Paulo. Teremos um comandante com uma comissão técnica altamente profissional para que juntos possamos restabelecer o São Paulo nos caminhos das vitórias e dos bons resultados", declarou Casares.

Hernán Crespo assinou contrato válido por dois anos com o Tricolor.#CorazónTricolor 🇾🇪 pic.twitter.com/dsme4xnxXU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 12, 2021

"Queremos um time aguerrido, com velocidade, que pressione o adversário. Ele [Crespo] mostrou que é capaz disso, então, estamos felizes, porque é assim que nosso torcedor também pensa o futebol. O São Paulo sempre foi um time competitivo", completou, também no vídeo, o ex-técnico Muricy Ramalho, atualmente é coordenador de futebol do Tricolor.

Crespo assinou contrato com dois anos de duração. O São Paulo será o quarto clube profissional da carreira do técnico, iniciada em 2015, no Modena (Itália), depois de uma temporada de trabalho na base do Parma (Itália). Em 2018, ele assumiu o Banfield (Argentina), antes de ser contratado pelo Defensa, onde venceu a Sul-Americana de forma invicta (seis vitórias e três empates). Foi o primeiro título do argentino como treinador.

Como jogador, Crespo foi um dos principais atacantes da Argentina nos anos 1990 e 2000, com participação em três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006). Revelado no River Plate, foi bicampeão nacional (1993 e 1994) e campeão da Libertadores (1996) antes de ir para a Itália, onde viveu a maior parte da carreira. Ele atuou em Parma (duas passagens, aposentando-se após a segunda, em 2012), Lazio, Inter de Milão (duas passagens), Milan e Genoa. Entre os títulos conquistados, destaque ao tri do Italiano pela Inter, entre 2006 e 2009, e à Copa da Uefa (atual Liga Europa) de 1999, pelo Parma.

O ex-atacante assumirá um São Paulo em crise, sem vencer há oito jogos. O último triunfo foi em 2020, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, por 2 a 1, no estádio do Maracanã. De lá para cá, o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil e caiu do primeiro para o quarto lugar da Série A, com 59 pontos, sete pontos atrás do líder Internacional. A derrocada custou o emprego do técnico Fernando Diniz. No momento, o time é dirigido pelo interino Marcos Vizolli. Ainda não há previsão para a estreia de Crespo no cargo.

O São Paulo volta a campo no domingo (14), às 20h30 (horário de Brasília), diante do Grêmio, na Arena do time gaúcho, em Porto Alegre. O jogo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão.