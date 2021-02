Crespo deixa Defensa y Justicia e assumirá como técnico do São Paulo

O treinador argentino Hernán Crespo despediu-se na noite deste domingo (7) do clube argentino Defensa y Justicia, com o qual conquistou semanas atrás a Copa Sul-Americana, para assumir o comando do São Paulo.

"Foi um ano de muito esforço, compromisso e paixão para tentar levar adiante nossa proposta de jogo", disse Crespo em sua conta oficial no Instagram. "O Defensa y Justicia estará no meu coração e no de minha família para sempre."

Mais tarde, o presidente do clube argentino, José Lemme, afirmou à imprensa local que o treinador "confirmou" à diretoria "que vai para o São Paulo".

Crespo, de 45 anos, iniciou sua carreira de técnico no Modena, da Itália, e depois passou pelo Banfield antes de chegar ao Defensa, duas equipes nas quais mostrou uma ideia de jogo vistosa e ofensiva.

Como jogador, Crespo se destacou como atacante de River Plate, Parma, Lazio, Inter de Milão, Genoa, Milan e Chelsea. Ele também disputou as Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2006 com a seleção argentina.