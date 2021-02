Cria do Inter, campeão da Série D torce por título colorado

Campeão brasileiro da Série D pelo Mirassol-SP e autor de um dos gols decisivos para a conquista inédita. Pode a primeira temporada da carreira profissional de Netto terminar de forma ainda mais perfeita? Sim, e o ex-clube do atacante de 22 anos pode ajudar.

O Internacional, que disputa ponto a ponto o título da Série A com o Flamengo, revelou Netto durante o último Campeonato Gaúcho. Em 30 de janeiro do ano passado, o jogador foi alçado a campo pelo então técnico Eduardo Coudet na vitória por 4 a 3 sobre o São Luiz-RS, em Ijuí (RS), no lugar do meia Thiago Galhardo aos 37 minutos da etapa final. Na rodada seguinte, ele ainda substituiu o também atacante Marcos Guilherme, nos acréscimos do segundo tempo, no empate por 1 a 1 com o Ypiranga-RS, em Erechim (RS).

“Tenho muitas amizades [no Inter] e um carinho imenso pelo clube, que me subiu para o profissional. Acredito que pode ser campeão sim. Estou torcendo e desejando boas energias para que sejam campeões como a gente foi aqui no Mirassol. E ainda mais por ter feito parte do elenco no começo da temporada, pode ser que seja um meio [título] brasileiro meu também [risos]”, diz Netto, que chegou ao sub-20 do Inter em 2018 e, no ano seguinte, foi campeão nacional de aspirantes vestindo a braçadeira de capitão.

Apesar da oportunidade de atuar durante o Gauchão, o atacante não se firmou no Inter, com quem tinha contrato até dezembro, e foi liberado para o Mirassol em julho. Ele esteve em campo na reta final do Campeonato Paulista, onde o Leão foi a grande surpresa ao chegar à semifinal. Passado o Estadual, o jogador foi emprestado ao CSA, mas, pouco aproveitado na Série B, retornou ao time do interior de São Paulo, desta vez para ser titular na campanha do acesso à Série C. Foi de Netto o gol da vitória por 1 a 0 no jogo de ida da final, contra o Floresta-CE, há uma semana, em Fortaleza. O primeiro tento como profissional.

“[O gol trouxe] uma sensação de felicidade e importância, pois conseguimos um bom resultado para o segundo jogo. Graças a Deus, fizemos uma boa partida e fomos coroados com o título”, destaca o atacante, fazendo menção à vitória por 1 a 0 no duelo de volta, em Mirassol (SP), no último sábado (6), transmitida ao vivo pela TV Brasil.

“Quando se trata de Campeonato Brasileiro, independente da série, é sempre bom ganhar. Foi um título difícil, envolveu 64 equipes [a partir da primeira fase]. Para mim e para o clube, fica marcado na história. O primeiro [título] a gente nunca esquece. Veio na hora certa, com um gosto muito bom”, completa Netto.

Após a conquista da Série D, o Mirassol volta a campo somente no próximo dia 28 de fevereiro, na estreia da edição 2021 do Campeonato Paulista contra o São Bento no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda confirma o horário da partida.