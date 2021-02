Série D: cria do Inter, atacante celebra primeiro gol pelo Mirassol-SP

Para um atacante passar 20 jogos sem balançar as redes - mesmo que nem sempre atue durante os 90 minutos - é um tormento. A espera de Netto, porém, chegou ao fim no último sábado (30). Foi dele o gol da vitória do MIrassol-SP sobre sobre o Floresta-CE, por 1 a 0, em Fortaleza, na partida de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo no estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão, foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

"Nunca havia ficado um período sem marcar por tanto tempo. Eu vinha me cobrando muito, mas sabia que o gol chegaria no momento certo e, graças a Deus, saiu. Eu tinha consciência que estava ajudando de outras formas e isso diminuía a minha angústia. Fico muito feliz por ter ajudado nosso grupo no primeiro jogo da final. Foi uma vitória muito importante, jogando fora de casa", disse Netto, em nota à imprensa.

O atacante de 22 anos começou nas categorias de base do São Paulo e, em 2017, chegou ao Internacional para defender a equipe sub-20. Em 2019, sagrou-se campeão brasileiro de aspirantes pelo Colorado, usando a braçadeira de capitão na final contra o Grêmio. No mesmo ano, foi chamado pelo técnico Tite para integrar dois treinos da seleção brasileira em Porto Alegre, que antecederam um amistoso contra Honduras.

No ano passado, no Campeonato Gaúcho, Netto estreou na equipe profissional do Inter, ainda sob comando de Eduardo Coudet, mas fez só dois jogos. Vinculado ao Colorado somente até o fim de 2020, o atacante foi liberado em julho e reforçou o Mirassol - que precisou remontar todo o elenco para a sequência do Campeonato Paulista, interrompido por quatro meses em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O clube perdeu 18 jogadores durante a paralisação. Mesmo assim, alcançou as semifinais, caindo diante do Corinthians.

Após o Estadual, o jogador foi emprestado ao CSA para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas voltou ao Mirassol ainda na primeira fase da Série D. Presente em 18 dos jogos do Leão na Série D, Netto se firmou de vez a partir do mata-mata, iniciando todas as partidas a partir das oitavas de final como titular. O duelo contra o Floresta foi o 21º pelo clube.

O Mirassol possui a vantagem do empate no jogo de volta, que será no próximo sábado (6), às 16h (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP), também com transmissão ao vivo da TV Brasil. O título só escapa dos paulistas no tempo normal se os cearenses vencerem por dois gols ou mais de diferença. Se o Floresta igualar o placar agregado, a decisão irá será na cobrança de pênaltis.