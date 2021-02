Hamilton chega a acordo com a Mercedes para temporada de 2021 na F1

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton assinou um novo contrato com a Mercedes e buscará um oitavo título inédito nesta temporada, disse a equipe em um comunicado emitido nesta segunda-feira (8) que acabou com qualquer incerteza a respeito de seu futuro imediato.

O britânico de 36 anos estava sem contrato desde o final do ano passado, mas as negociações haviam se transformado em uma saga e muitos se perguntavam por que estava demorando tanto.

A Mercedes disse que o novo acordo, que se refere somente a 2021, incluiu um compromisso conjunto por diversidade e inclusão maiores.

💬 "Our team has achieved incredible things together and we look forward to building on our success even further, while continuously looking to improve, both on and off the track." - @LewisHamilton #LewisAnnounced pic.twitter.com/erRq1hMTjX