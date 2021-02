Salto com vara: Thiago Braz conquista o bronze em torneio na Polônia

Nesta sexta-feira (12), o brasileiro Thiago Braz faturou a medalha de bronze no Aberto de Lodz, na Polônia, uma das etapas de bronze do Circuito Mundial Indoor de atletismo. O campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016 no Salto com Vara cravou 5,80m, vinte centímetros a mais do que havia conquistado na terça (9), quando ficou em quinto em um torneio na França].

Com a melhor marca pessoal da temporada, o brasileiro ficou atrás apenas do americano Sam Kendricks e de Ernest Jonh, das Filipinas, que fizeram 5,86m. Ambos empataram, mas o primeiro ficou com a medalha de ouro por ter precisado de menos saltos para alcançar a altura.

O brasileiro começou a prova nos 5,40m e passou logo na primeira tentativa. A segunda altura proposta foi 5,60m. Nela, Braz obteve sucesso apenas na terceira e última chance. Depois, ele elevou o sarrafo aos 5,72m. E, novamente, falhou nas duas primeiras tentativas. Só conseguiu passar na terceira oportunidade. No 5,80 m, ele passou na segunda e garantiu o bronze. Thiago ainda tentou ultrapassar a marca de 5,86 m, mas não obteve sucesso.

O sueco Armand Duplantis, líder do ranking mundial deste ano da prova, com 6,02m, não participou do evento desta sexta. Com a marca obtida na Polônia, o brasileiro alcança a nona posição na lista. Pela programação do brasileiro, que já está qualificado para Tóquio, orientado pelo ucraniano Vitaly Petrov, ele volta a competir na quarta (17), na Copernicus Cup, em Torun, também na Polônia.