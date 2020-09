Com a melhor marca do ano, Thiago Braz fica em terceiro em Berlim

O brasileiro Thiago Braz alcançou a marca de 5,82 metros na prova de salto do Meeting de Atletismo de Berlim (Alemanha), garantindo a terceira posição neste domingo (13).

Com isto, o campeão olímpico superou em 10 centímetros a sua melhor marca do ano, que era 5,72 metros, obtida na etapa de Lausanne (Suíça) da Diamond League.

O ouro na prova desse domingo ficou mais uma vez com o recordista mundial Armand Duplantis, da Suécia, com 5,91 metros. Já a prata foi para o polonês Piotr Lisek, com os mesmos 5,82 metros do brasileiro, mas obtidos com um número menor de tentativas.