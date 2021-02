Atletismo: Gabriel Constantino é bronze em Meeting Indoor na França

O brasileiro Gabriel Constantino conquistou a medalha de bronze na prova dos 60 metros com barreiras no Meeting Indoor (pista coberta) de atletismo de Metz Moselle Athelor, em Metz (França). O carioca, que completa 26 anos na próxima terça-feira (9), anotou o tempo de 7s71, empatado com o norueguês Balasz Baji, que ficou à frente após análise da foto da chegada. O ouro ficou com o norte-americano Jarret Eaton, que finalizou o percurso em 7s54.

Foi o primeiro pódio de Gabriel em 2021. Em janeiro, ele competiu em Karlsruhe (Alemanha) e ficou em sétimo lugar. O tempo na França foi cinco centésimos melhor que o marcado no torneio alemão. Ele é o recordista sul-americano da prova, com 7s60, posto que divide com o também brasileiro Márcio Simão de Souza.

Gabriel é também recordista da América do Sul nos 110 metros com barreiras (pista aberta) e está classificado para a Olimpíada de Tóquio (Japão). Em 2019, o carioca foi o medalhista de ouro desta prova na Universíade, disputada em Nápoles (Itália).

Também no Meeting de Metz, Rosangela Santos ficou em quarto nos 60 metros, com tempo de 7s22. As norte-americanas Javianne Oliver (ouro) e Dezerea Bryant (bronze) e a suíça Ajla Del Ponte (prata) formaram o pódio. Apesar de não ter levado medalha, a brasileira melhorou em um centésimo a marca de janeiro, quando foi ouro no Meeting Internacional Indoor de Mondeville (França). Ela é a recordista sul-americana da prova, com 7s17.

A velocista de 30 anos ainda busca o índice de 11s15 para representar o Brasil nos Jogos de Tóquio nos 100 metros rasos. Ela foi medalhista de bronze no revezamento 4x100 metros na Olimpíada de Pequim (China) em 2008.