Copa Verde: Vila Nova avança e encara Cuiabá nas quartas de final

O Vila Nova será o adversário do Cuiabá nas quartas de final da edição 2020 da Copa Verde. Nesta quarta-feira (2), o Tigrão derrotou o Palmas por 3 a 1 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pelas oitavas de final.

Vila Nova vence o Palmas por 3 a 1, com dois gols de Alan Mineiro e um de Frontini, e garante vaga nas quartas de final da competição.#VILxPLM - 3x1 - #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/2PI8BguNF2 — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) February 2, 2021

O primeiro jogo do confronto diante dos cuiabanos será nesta sexta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, com transmissão ao vivo da TV Brasil. A partida de volta será na segunda-feira (8), às 16h, na capital goiana.

A jogo em Goiânia estava marcada inicialmente para o último dia 25, mas foi adiada após o desastre aéreo, um dia antes, que matou quatro jogadores do Palmas (Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari), o presidente Lucas Meira e o piloto Wagner Machado. Os mortos no acidente foram homenageados por faixas trazidas pelas equipes. Na do time tocantinense - que voltou a campo pela primeira vez desde o episódio - estava escrito #SeráPorVocês.

Homenagem aos nossos amigos Lucas Meira, Guilherme Noé, Ranule Gomes, Lucas Praxedes, Marcus Molinari e Wagner Machado. #SeráPorVoces pic.twitter.com/CyCBjaA1Sp — Palmas Futebol (@PalmasFutebol) February 2, 2021

Campeão brasileiro da Série C no último sábado (30), o Tigrão foi a campo com novidades entre os titulares, como o zagueiro Nilson Júnior na vaga de Adalberto (um dos nove atletas que deixaram a equipe após o título nacional) e o volante Kallyl (reforço trazido em janeiro). Dos jogadores que iniciaram a vitória por 3 a 2 sobre o Remo, que sacramentou a conquista da Série C, seis saíram jogando nesta quarta-feira.

Com o jogo sob controle desde o início, o Vila não demorou a abrir o placar. Aos 17 minutos, Kallyl fez jogada individual pelo meio e rolou para Henan na entrada da área. O atacante preparou a finalização e foi derrubado pelo volante Marquinhos. O meia Alan Mineiro cobrou o pênalti no ângulo e colocou o Tigrão à frente.

⚽️ BOA, MEU 10! Alan Mineiro converte cobrança de pênalti e abre o placar. pic.twitter.com/n3vdTS2483 — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) February 2, 2021

Cinco minutos depois, o camisa 10 dominou com liberdade na intermediária e soltou a bomba no canto direito do goleiro Jennerson, ampliando a fatura.

⚽️ SÓ DÁ ELE! Mais um de Alan Mineiro e desta vez um golaço!



Placar parcial: Vila Nova 2 x 0 Palmas. pic.twitter.com/93R8EQycR2 — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) February 2, 202

Aos dois minutos do segundo tempo, Henan recebeu cruzamento do volante Dudu pela direita e desviou a bola para as redes, de carrinho. O atacante, porém, estava em posição de impedimento e o lance foi anulado. Os goianos insistiram atrás do terceiro gol, mas Jennerson, com defesas em batidas de Henan, do lateral Pedro Bambu e do atacante Frontini, evitou que o time da casa aumentasse o placar.

Aos poucos, em meio à queda de intensidade do Vila, o Palmas apareceu no campo de ataque e assustou. Aos 36 minutos, o zagueiro João Bernardo marcou de cabeça, após cobrança de escanteio. Aos 45 minutos, porém, o atacante Celsinho avançou pela direita, entrou na área e cruzou rasteiro para Frontini - que fazia a reestreia dele pelo Tigrão após cinco anos - fechar o marcador e garantir a vitória colorada.

⚽️ Em seu primeiro jogo após o retorno ao Vila, Frontini já balança as redes! pic.twitter.com/aOefVD5gjm — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) February 2, 2021

Quartas de final

A Copa Verde reúne equipes das regiões Norte e Centro-Oeste e do Espírito Santo. Além de Vila x Cuiabá, outros três confrontos valerão vagas nas semifinais da competição. Nesta quarta-feira (3), Manaus e Paysandu fazem o primeiro jogo no estádio Bezerrão, no Gama (DF), às 16h, e se reencontram no domingo (7), no mesmo horário, no Mangueirão, em Belém.

Também nesta quarta, às 16h, ocorre o primeiro duelo entre Remo e Independente-PA, no Mangueirão, com o segundo jogo no domingo, no mesmo horário, no estádio Navegantão, em Tucuruí (PA). Já o confronto entre Atlético-GO e Brasiliense começa na quinta-feira (4), às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partida de volta será no domingo, às 15h30, no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), com transmissão ao vivo da TV Brasil.