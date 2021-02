Dérbi milanês será o mais importante do Campeonato Italiano em 10 anos

Dez anos se passaram desde que um clássico milanês do Campeonato Italiano teve tanta importância. Quando os dois times célebres se enfrentarem em San Siro no domingo (21), será a primeira vez desde 2 de abril de 2011 que uma partida representa um confronto entre os dois primeiros colocados no Campeonato Italiano.

A temporada 2010/11 acabou se revelando o fim de uma era para o futebol de Milão. O Milan ergueu o troféu e encerrou o predomínio de cinco anos da Inter na liga, mas a Inter se consolou com um triunfo na Copa da Itália. Desde então nenhuma das duas equipes conquistou essas duas competições.

Muito mudou de lá para cá. Os dois times tiveram três grupos diferentes como donos, nove técnicos comandaram o Milan desde o início da campanha 2010/11 e 12 passaram pela Inter.

A cidade louca por futebol está faminta pelo nível de dramaticidade que o embate de domingo (21) promete, já que a Inter chega para o jogo no topo da tabela com um ponto de vantagem sobre os vizinhos.

