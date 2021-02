Remo e Manaus se reencontram por vaga na decisão da Copa Verde

Cinco dias após empatarem por 1 a 1 na Arena da Amazônia, Remo e Manaus se reencontram nesta quinta-feira (18), às 16h (horário de Brasília), no Mangueirão, para a partida de volta do confronto pelas semifinais da edição 2020 da Copa Verde. O duelo, em Belém, será transmitido ao vivo pela TV Brasil. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Promovido à Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, o Leão Azul pode chegar pela segunda vez à final do torneio regional. Em 2016, a equipe paraense foi superada pelo Cuiabá. Já o Gavião do Norte pode ser o primeiro clube amazonense a decidir a Copa Verde. Em 2018, os manauaras também alcançaram a semifinal e caíram para o Paysandu.

É a quarta vez que as equipes se enfrentaram pela temporada 2020. Os dois primeiros jogos foram pelo Grupo A da Série C. Em 27 de setembro do ano passado, no Mangueirão, o Remo venceu por 1 a 0, na estreia do técnico Paulo Bonamigo (que segue no comando). Dois meses depois, os paraenses voltaram a ganhar, desta vez na Arena da Amazônia, por 2 a 0. O resultado classificou os azulinos à segunda fase do Brasileiro e deixou o Gavião sem chances de brigar pelo acesso inédito à Série B.

Treino do Leão - 17/02 - Banpará Baenão



➡️ O Clube do Remo encerrou sua preparação na manhã desta quarta-feira, visando a partida diante do Manaus.



➡️ As atividades começaram com um aquecimento no gramado. pic.twitter.com/rNK3CIM5EC — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) February 17, 2021

Em relação ao primeiro jogo da semifinal, o Remo terá a volta do zagueiro Fredson, que perdeu as últimas duas partidas por conta de dores no joelho direito e deve reassumir a posição de titular ao lado de Rafael Jansen. No Manaus, o técnico Luizinho Vieira não terá o zagueiro Thiago Spice, expulso no empate em casa, e o atacante Jackie Chan, que trata uma lesão na posterior da coxa direita que já o tinha deixado fora do duelo na Arena da Amazônia.

A expectativa é que os técnicos mantenham a base do jogo anterior. O Remo deve atuar com: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen e Marlon; Pingo, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz e Hélio; Wallace e Augusto. Já o Manaus deve ter: Rafael; Edvan, Luís Fernando, Ramon e Tiago Costa; Márcio Passos, Vinícius Barba e Gabriel Davis; Erivelton, Diego Rosa e Douglas Lima.

Outra decisão

Também nesta quinta, mas às 15h45, Brasiliense e Vila Nova fazem no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), o segundo jogo do confronto válido pela outra semifinal da Copa Verde. O Jacaré venceu a partida de ida, no último domingo (14), por 2 a 0, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O clube distrital avança em caso de empate ou até de derrota por um gol de diferença. A gravação do duelo será exibida na sexta-feira (18), a partir das 15h25, na TV Brasil.

Veja a tabela da Copa Verde.