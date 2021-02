CBF sorteia mandos de campo de semifinais e final da Copa Verde

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (9) os mandos de campo das semifinais e da final da edição 2020 da Copa Verde. As datas e os horários dos jogos ainda serão anunciados pela entidade.

Conforme o sorteio, Remo e Brasiliense serão mandantes no segundo jogo nos confrontos contra Manaus e Vila Nova, respectivamente. A previsão, segundo a tabela disponível no site da CBF, é que os duelos de ida ocorram neste sábado (13) e os de volta no próximo dia 17.

Também de acordo com o sorteio, quem avançar no duelo entre Leão Azul e Gavião terá o mando de campo da segunda partida da final, marcado até o momento para 24 de fevereiro, uma quarta-feira. O jogo de ida, por enquanto, está agendado para dia 21.

Datas e mandos de jogos definidos para as semifinais da #CopaVerde! O Leão Azul vai decidir em casa a semifinal e, caso se classifique, a final também. Vamos em busca da taça! 🏆#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/JLLUfbK7jo — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) February 9, 2021

No último domingo (14), o Remo se classificou ao eliminar o Independente-PA nos pênaltis, após perder por 3 a 1 no tempo normal (na partida de ida, os azulinos venceram por 2 a 0). No mesmo dia, o Manaus bateu o Paysandu por 2 a 1 e o Brasiliense superou o Atlético-GO por 3 a 1. Na última segunda-feira (8), o Vila Nova derrotou o Cuiabá por 3 a 0 e também se garantiu nas semifinais.

A competição reúne clubes das regiões Norte e Centro-Oeste e do Espírito Santo e dá ao campeão vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil de 2021, o que garante uma premiação de R$ 1,5 milhão. Paysandu e Cuiabá, com dois títulos, são os maiores vencedores do torneio, que também já foi conquistado por Brasília e Luverdense-MT. A edição 2020 da Copa Verde, portanto, terá um campeão inédito.

Veja a tabela da Copa Verde.