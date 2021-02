Copa Verde: Vila Nova reverte vantagem do Cuiabá e vai à semifinal

O Vila Nova venceu o Cuiabá por 3 a 0 na tarde desta segunda-feira (8) e se classificou à semifinal da Copa Verde. No jogo, disputado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, os gols foram marcados pelo meia Alan Mineiro, aos 33 minutos da etapa inicial, por João Pedro, aos 43 do primeiro tempo, e pelo atacante Maurinho, aos 17 da etapa final.

ESTAMOS NA SEMIFINAL!!! 💪🇦🇹



Vila Nova faz grande partida, reverte o placar do primeiro jogo e garante vaga na próxima fase do torneio regional!



Os golaços foram de Alan Mineiro, João Pedro e Maurinho.#VILxCUI - 3x0 - #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/LZTnfNM5R0 — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) February 8, 2021

Com o resultado, o Tigre reverteu a desvantagem que tinha para o Cuiabá, depois de ter perdido para o Dourado por 1 a 0 no primeiro jogo. Na próxima fase, o Vila Nova busca a vaga na grande decisão da Copa Verde contra o Brasiliense, que eliminou o Atlético Goianiense com duas vitórias (o jogo de volta foi transmitido pela TV Brasil no último domingo).

As partidas da semifinal estão marcadas para os dias 13 e 17 de fevereiro, e o time do Distrito Federal decide o confronto em casa.

Mesmo com o placar tendo sido bem elástico a favor do time de Goiás, a partida poderia ter tido mais gols. Aos 13 da etapa inicial, o atacante Henan perdeu grande chance. Aos 19, foi a vez de o volante Dudu mandar um chute forte da entrada da área, e por muito pouco não abriu o placar para o Vila. Depois do primeiro gol, aos 33, o Colorado seguiu pressionando. Cinco minutos depois, o atacante Henan cabeceou e assustou o goleiro João Carlos. O segundo gol, marcado aos 43, fechou o primeiro tempo.

Após o intervalo, o Dourado voltou disposto a reverter a situação, e a primeira chance para conseguir apareceu aos quatro, quando o meia Elvis bateu falta na entrada da área e o goleiro Fabrício defendeu.

Aos nove, o atacante Elton finalizou mal de dentro da área e perdeu a melhor chance do Cuiabá. Aos 16, o lateral Josiel quase marcou, mas a zaga do Tigrão afastou o perigo. Logo no lance seguinte, o Vila marcou o terceiro e definiu a classificação.

