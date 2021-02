Djokovic supera Zverev e vai à semifinal do Aberto da Austrália

O sérvio Novak Djokovic superou alguns altos e baixos para vencer Alexander Zverev por 3 sets a 1, com parciais de 6-7 (6-8), 6-2, 6-4 e 7-6 (8-6) e assegurar um lugar entre os semifinalistas do Aberto da Austrália nesta terça-feira (16).

O tenista número um do mundo se recuperou após perder um equilibrado set inicial no tiebreak, e ficou atrás no terceiro e no quarto set antes de virar as parciais e encaminhar a vitória.

O alemão Zverev certamente irá se arrepender de ter desperdiçado um 4-1 a seu favor no terceiro set, e um 3-0 no quarto.

Djokovic mais uma vez usou uma fita em sua região abdominal, um resquício da lesão sofrida em sua vitória sobre Taylor Fritz na terceira rodada.

Mas isso não pareceu incomodá-lo, já que chegou à sua 39ª semifinal de Grand Slam na carreira, onde enfrentará um adversário improvável nas semis do Aberto da Austrália, o qualifier russo Aslan Karatsev.