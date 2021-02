Bruno Soares decide título de duplas antes do Australian Open

A dupla formada pelo mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray decide neste domingo (7), à 1h (horário de Brasília), o título do Ocean Road Open, um dos torneios da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) que são disputados simultaneamente em Melbourne (Austrália) como preparação para o Australian Open, que começa na próxima segunda-feira (8). Na primeira final desde a retomada da parceria após um ano separados, terão pela frente os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, atualmente líder e vice-líder, respectivamente, do ranking da ATP.

Neste sábado (6), Soares e Murray superaram uma rodada dupla, com jogos pelas quartas de final e semifinal. Primeiro venceram os cazaques Andrey Golubev e Alexander Bublik por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 10/7. Depois bateram o croata Ivan Dodig e o eslovaco Filip Polasek por 2 a 0, anotando 6/2 e 7/6 (7/0). O brasileiro é o sétimo do ranking mundial de duplas. O britânico, parceiro de Soares, está na 23ª posição.

No mesmo torneio, mas na chave de simples, o cearense Thiago Monteiro parou na semifinal. O tenista número um do Brasil e 83º do mundo foi derrotado pelo italiano Stefano Travaglia (71º), por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3). Foi a melhor campanha do brasileiro em um torneio de nível ATP 250 em quadra dura. O desempenho em Melbourne renderá 90 pontos a ele, que deve ganhar dez posições na próxima atualização do ranking mundial.

Murray River Open

Ainda em Melbourne, mas pelo Murray River Open, outro torneio que antecede o Australian Open, Marcelo Demoliner caiu na semifinal. A parceria entre o gaúcho, 44º do ranking da ATP, e o mexicano Santiago Gonzalez, 48º, levou a melhor no primeiro jogo de sábado, contra os britânicos Cameron Norrie e Jonny O'Mara, de virada, por 2 sets a 1 (4/6, 7/5 e 10/3), mas foi superada na sequência pelos franceses Jeremy Chardy e Fabrice Martin pelo mesmo placar, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (2/7) e 8/10.

Já Marcelo Melo foi derrotado uma fase antes, nas quartas. O mineiro, número nove do mundo, e o romeno Horia Tecau, 22º, perderam da dupla formada pelo uruguaio Ariel Behar e o equatoriano Gonzalo Escobar, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Foi a primeira das duas competições que o brasileiro e o europeu atuarão juntos, a próxima é justamente o Australian Open. O parceiro oficial de Melo é o holandês Jean-Julien Rojer, que não viajou para os torneios porque será pai ainda este mês.

“Não acho que jogamos mal, jogamos normal. Foi bom ter feito dois jogos para melhorar meu entrosamento com o Horia. Nos momentos importantes, o entrosamento deles acabou prevalecendo um pouco. Mas acho que foi um bom jogo. Importante agora é saber que treinamos bem”, declarou o mineiro em nota à imprensa.