Em duelo para fugir do Z4, Fortaleza bate Coritiba e respira

O Fortaleza venceu o Goiás no Castelão na noite desta quinta-feira (4) por 3 a 1, em partida válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os três pontos foram fundamentais para a equipe cearense respirar um pouco mais aliviada na briga contra o rebaixamento. O Leão chegou à 14ª posição, com 38 pontos. Pelos cálculos do clube, são necessárias duas vitórias nos últimos quatro jogos para escapar do rebaixamento. Já o Coritiba segue em penúltimo com 28 pontos e depende de 100% de aproveitamento na reta final do Brasileiro para tentar se manter vivo.

Os gols da noite de futebol no Ceará foram do veterano centroavante Ricardo Oliveira, que abriu o placar para o Coxa aos 26 minutos, do lateral-direito Nathan Silva, que marcou contra para o Fortaleza aos 42, do atacante David, que virou para o Leão aos 43, e do centroavante Welligton Paulista, que mandou a bola para a rede de letra aos 38 e fez o terceiro do Fortaleza. Aos 49, Wellington Paulista teve a chance de fazer o quarto de pênalti. Mas, na primeira cobrança, o goleiro Wilson defendeu, só que se adiantando. O árbitro Anderson Daronco mandou voltar a batida e expulsou o goleiro. Mas, na outra cobrança, Wellington Paulista perdeu novamente. Quem fez a defesa na segunda vez foi o meia argentino Sarrafiore.

Na 35ª rodada, o Fortaleza recebe o Vasco no Castelão, na quarta-feira (10). Enquanto isso, o Coritiba só volta a jogar na quarta-feira (17) no Couto Pereira.