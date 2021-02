F1: sem confirmar Hamilton, Mercedes anuncia lançamento de novo carro

A Mercedes apresentará seu carro de Fórmula 1 para 2021 em um lançamento digital no dia 2 de março, anunciaram os atuais campeões mundiais nesta terça-feira (2).

O heptacampeão Lewis Hamilton, cujo contrato venceu no final de dezembro, ainda não foi confirmado pela equipe, mas o britânico de 36 anos está treinando como sempre nos Estados Unidos.

Seria um grande choque se o maior astro do esporte não continuasse correndo ao lado do finlandês Valtteri Bottas na equipe que conquistou os últimos sete títulos de piloto e de construtor.

O carro de 2021, semelhante ao do ano passado, mas com algumas melhorias aerodinâmicas, será conhecido oficialmente como Mercedes-AMG F1 W12 E Performance.

A escuderia disse que o E Performance é um novo rótulo a ser usado em todos os modelos híbridos Mercedes-AMG futuros.

McLaren e Alfa Romeo são as únicas outras equipes que já anunciaram datas de lançamento com apresentações virtuais – um reflexo das precauções de segurança exigidas pela pandemia de novo coronavírus (covid-19) – nos dias 15 e 22 de fevereiro, respectivamente.

A temporada começa no Bahrein em 28 de março, e as equipes realizam testes no circuito de Sakhir entre 12 e 14 de março.