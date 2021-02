Fluminense apresenta Roger Machado como técnico

O Fluminense anunciou oficialmente neste sábado (27) a contratação do técnico Roger Machado. Ele comandou nesta manhã as primeiras atividades no Centro de Treinamento Carlos Castilho, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com contrato assinado por dois anos com o clube carioca, Roger chega para substituir Marcão, que integra departamento de futebol como auxiliar técnico permanente.

Autor do gol do título da Copa do Brasil de 2007, Roger Machado é o novo técnico do Fluminense. Seja bem-vindo, Guerreiro! 🇭🇺



E já, já tem a coletiva de apresentação na #FluTV! Fiquem ligados!



Saiba mais >> https://t.co/aJvZarWGAN pic.twitter.com/7X4PjuV9bx — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 27, 2021

Na apresentação, Roger Machado falou que o maior desafio para a temporada de 2021 será dar qualidade aos treinos: “Mesmo com pouco tempo de recesso entre as duas temporadas [2020 e 2021], o desafio é conseguir dar qualidade ao treinamento. Tenho certeza de que, pela similaridade e pela forma que a temporada acabou, com o Marcão fazendo um trabalho brilhante, encontrei muita semelhança com o que vem sendo feito e com o que temos como filosofia de trabalho. A nova comissão técnica deve entender esse processo com pouco tempo de treinamento e gradativamente ir passando os conteúdos”.

Outros três profissionais chegam com o novo treinador, os auxiliares Roberto Ribas e James Freitas, além do analista de desempenho Jussan Anjolin Lara. A estreia da nova comissão técnica acontecerá no primeiro jogo do clube no Campeonato Carioca. O adversário será o Resende, na próxima quinta-feira, em estádio ainda a ser definido.

Claro que teve recado do nosso novo treinador pra Melhor e Mais Bonita Torcida do Mundo! Mais uma vez, seja bem-vindo, Roger! 🇭🇺#TimeDeGuerreiros pic.twitter.com/SNdk4RmBb1 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 27, 2021

Ainda no início do trabalho, Roger diz que seu time jogará com características do futebol moderno: “O time tem que ter a cara que o torcedor deseja, e ser representado dentro de campo. Além de ser competitivo, tem que saber jogar um bom futebol, com conceitos modernos, cada vez construindo mais, com as linhas próximas, mantendo agressividade no campo de ataque e sempre buscando gol. O esquema, sobretudo, parte da qualidade do material humano que temos à disposição e da variedade deste material humano”.

O ex-jogador Roger Machado, de 45 anos, vestiu a camisa tricolor entre 2006 e 2008. Em 2007, ele foi campeão da Copa do Brasil pelo clube carioca. Na nova função, o gaúcho, de Porto Alegre (RS), teve sua primeira oportunidade no Juventude, em 2014. Na sequência comandou Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras e Bahia. Seu último trabalho foi realizado na equipe baiana, tendo sido demitido em setembro do ano passado.

Samuel Xavier reforça lateral

O lateral-direito Samuel Xavier, que disputou o Campeonato Brasileiro de 2020 pelo Ceará, será reforço do Tricolor das Laranjeiras. O presidente do clube, Mário Bittencourt, que também esteve presente à entrevista coletiva de apresentação de Roger Machado, confirmou que o jogador deverá vestir a camisa do Fluminense: “Samuel Xavier está chegando sim. O Paulo Angioni [diretor-executivo de futebol] está finalizando os termos de contrato, e [o atleta] deve ser apresentado durante a semana”.

Calegari faz 19 anos

Revelado nas categorias de base do Fluminense, o lateral-direito Lucas Felipe Calegari completa 19 anos neste sábado (27). Natural de Cuiabá (MT), o jogador foi um dos destaques da campanha surpreendente do clube no Campeonato Brasileiro de 2020. Os tricolores terminaram na quinta posição, garantindo uma vaga na Copa Libertadores da América deste ano.