São Paulo garante vaga na fase de grupos da Libertadores

A 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada na última quinta-feira (25) a partir das 21h30 (horário de Brasília), não foi apenas de definição do novo campeão brasileiro, mas também dos classificados para a próxima edição da Taça Libertadores da América.

A noite começou com Flamengo, Internacional, Atlético-MG e Palmeiras (por causa do título continental recém conquistado) já classificados para a fase de grupos da competição continental. A quarta vaga direta via Brasileiro foi para o São Paulo, que superou o campeão Flamengo por 2 a 1 na noite desta quinta-feira no estádio do Morumbi. Assim, alcançou os 66 pontos e ficou com a quarta posição.

Já o Fluminense, que superou o Fortaleza por 2 a 0 no estádio do Maracanã, ficou na quinta posição com 64 pontos, ficando com vaga na Pré-Libertadores, que pode virar vaga na fase de grupos caso o Palmeiras conquiste o título da Copa do Brasil diante do Grêmio.

VEEEENCE O FLUMINENSE! O #TimeDeGuerreiros supera o Fortaleza por 2 a 0, com gols de Fred e Matheus Ferraz, na última partida do @brasileirao 2020. Vamos, Fluzão! #FechadosPelaLibertadores! 🇭🇺 pic.twitter.com/OuyC3kwj5F — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 26, 2021

Outro time na fase prévia da Libertadores é o Grêmio, que, após a derrota de 1 a 0 para o Bragantino, terminou na sexta posição com 59 pontos.

A última vaga na Pré-Libertadores ficou com o Santos, que terminou a competição na oitava posição. Na última rodada, sem nada mais a buscar, o time da Vila Belmiro entrou em campo com uma equipe reserva e perdeu de 2 a 0 para o Bahia.

