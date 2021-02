Inter fica no empate com o Corinthians e acaba Brasileiro em segundo

Na noite de decisão do Campeonato Brasileiro, Inter e Corinthians não saíram do 0 a 0 no Beira-Rio nesta quinta-feira (25) em partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians acabou o Campeonato em 11º lugar com 51 pontos. E o Inter em 2º com 70, apenas um ponto atrás do campeão Flamengo.

O primeiro tempo foi bastante morno. O Corinthians que estava praticamente só cumprindo tabela no jogo não criou chances. O Inter, que estava firme na luta pelo tão esperado título brasileiro, foi lento e abusou de cruzamentos e passes errados. A primeira oportunidade surgiu apenas aos 23 minutos, quando o meia Edenílson invadiu a área a dribles e deu um chute forte, cruzado e rasteiro para boa defesa do goleiro Cássio. Aos 30, o Colorado chegou a ter um pênalti marcado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. Na jogada, o lateral-esquerdo Moisés cruzou para trás. A bola bateu no braço esquerdo do volante Ramiro que havia dado um carrinho. Mas, com o auxílio do VAR, a penalidade foi anulada.

A outra chance perigosa dos gaúchos na etapa inicial foi aos 44 minutos. O centroavante Yuri Alberto recebeu um bom passe do meia Patrick e deu uma cavadinha por cima do goleiro Cássio para balançar as redes. Mas, o atleta colorado estava realmente impedido. E o árbitro Wilton Pereira Sampaio anulou o gol. A maior alegria dos colorados na primeira parte do jogo veio do Estádio Morumbi, quando o centroavante Luciano colocou o Sâo Paulo na frente. O resultado era até superior ao que o Inter precisava. Vitória do time do Morumbi. Assim, o Flamengo ficava com 71 pontos na liderança e o Inter, com 70, na vice-liderança, dependia apenas de um gol para ser tetracampeão.

(INTxCOR) ⏰ 52'/2T: Fim de jogo. Inter luta até o fim, mas a bola não entra: 0 a 0 no Gigante. pic.twitter.com/wWgUtzG8lF — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 26, 2021

A volta do intervalo em Porto Alegre teve o Inter forçando o ritmo em busca da vantagem. A primeira chance veio aos quatro minutos. O goleiro Cássio fez um milagre e evitou o gol em cabeçada do volante Edenílson. Aos poucos o Inter foi forçando mais

Nem o gol de empate do Flamengo, com Bruno Henrique, tirou a motivação do Colorado. A situação continuava a mesma. O título do Inter dependia apenas de um gol. A torcida colorada estava ansiosa para colocar fim na longa espera pela principal taça do futebol brasileiro. As poucas pessoas nas arquibancadas do Beira-Rio fizeram festa quando o São Paulo pulou novamente na frente, com o gol de Pablo.

Aos 18 minutos, em Porto Alegre, Caio Vidal fez uma bela jogada na entrada da área e soltou uma bomba rasteira. A bola explodiu na trave. A pressão do time do Sul era baseada em uma sequência de escanteios. Até que, aos 22 minutos, o técnico Abel Braga fez duas trocas. Entraram Abel Hernández e Thiago Galhardo. Saíram Yuri Alberto e Praxedes. A bola ficava praticamente o tempo todo nos pés dos jogadores do Inter, mas a equipe forçava muito em cruzamentos e não tinha a chance clara. Aos 32, mais duas mudanças do Abel Braga. Heitor e Caio Vidal saíram. E entraram Peglow e Lucas. Aos 36, o zagueiro do Inter Lucas Ribeiro subiu mais alto do que todo mundo e mandou de cabeça para fora perdendo outra boa chance. Por incrível que pareça o Inter ainda marcou o gol que seria do título aos 51 minutos com Edenílson. Mas o atleta estava realmente impedido e o lance foi invalidado. Aos 54, outra chance. Depois do bate e rebate na área e o zagueiro Lucas Ribeiro bateu forte por cima. Foi a última chance. Assim, o Internacional segue esperando o título brasileiro que não conquista desde 1979.