Grêmio confirma venda do atacante Pepê ao Porto

O Grêmio oficializou no início da tarde desta quinta-feira (18), através das redes sociais, a venda do atacante Pepê ao Futebol Clube do Porto. O valor líquido da transação é de 15 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Grêmio recebe aproximadamente 10 milhões de euros por 70% da negociação. Esse acerto será feito em quatro parcelas; junho e agosto de 2021 e janeiro e junho de 2022. Os 30% restantes serão pagos pelo Porto ao Foz do Iguaçu, que revelou o jogador. O clube gaúcho manteve ainda 12,5% dos direitos em uma futura transação.

Grêmio e Porto chegam a acordo por Pepê. Leia em: https://t.co/qpnewk4fwT — Grêmio FBPA (@Gremio) February 18, 2021

O jogador permanece no Grêmio até o final do mês de junho, apresentando-se ao Porto no início do próximo período de transferências internacionais, em 1º de julho. Dessa forma, ele poderá atuar pelo Grêmio nas finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, nos dias 28 de fevereiro e 07 de março. Pepê jogará protegido por um seguro que prevê possíveis prejuízos causados por lesão.

🔵⚪ Até 2026



🐉 Bem-vindo, Pepê!



⚽ Avançado 💪 23 anos

⏩ Junta-se ao FC Porto em julho#FCPorto #BemVindoPepê pic.twitter.com/JwCYEnw7xf — FC Porto (@FCPorto) February 18, 2021

Nesta temporada, Pepê jogou 54 partidas e marcou 15 gols.