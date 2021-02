Kobe: para investigadores, desorientação de piloto causou acidente

O Conselho de Segurança dos Transportes dos EUA (NTSB, na sigla em inglês) citou nesta terça-feira (9) “má tomada de decisão” do piloto como a causa provável do acidente de helicóptero que matou o astro do basquete Kobe Bryant, sua filha e outras sete pessoas em janeiro de 2020, afirmando que o piloto ficou desorientado e não seguiu regras para voo em tempo nublado.

O NTSB citou a “má decisão de voar em excesso de velocidade” do piloto Ara Zobayan. A entidade disse que as condições climáticas resultaram na “desorientação espacial e perda de controle” do piloto.

O conselho também citou uma “provável pressão autoinduzida” de Zobayan para completar o voo.

Zobayan disse aos controladores de tráfego aéreo que seu helicóptero estava saindo por cima de nuvens pesadas quando na verdade a aeronave estava descendo. Imediatamente depois disso o helicóptero se chocou com uma encosta de morro próxima da cidade de Calabasas (Califórnia), informou a agência. Zobayan estava entre os mortos no acidente com o helicóptero Sikorsky S-76B em uma área montanhosa nas imediações de Los Angeles.

Bryant, de 41 anos, que participou de 18 edições do All-Star Game (jogo das estrelas) da NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos), pelo Los Angeles Lakers, viajava com sua filha de 13 anos, Gianna, duas outras meninas e vários amigos para um torneio de basquete no momento do acidente, que chocou admiradores e fãs do esporte no mundo todo.

O NTSB também citou a empresa que operava o helicóptero, a Island Express Helicopters, por “revisão e supervisão inadequada de seus processos de gerenciamento de segurança”. Advogados da empresa não comentaram a declaração imediatamente.