Líder Inter empata com Athletico-PR em Curitiba

Depois de nove vitórias seguidas, o Inter empatou com o Athletico Paranaense em 0 a 0 na Arena da Baixada em Curitiba. O jogo foi válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado segue líder do torneio. Agora o time de Porto Alegre tem 66 pontos. A diferença para o vice Flamengo, que venceu o Vasco por 2 a 0 no Maracanã nesta noite, diminuiu para dois pontos. O Athletico está na 10ª posição com 46 pontos.

O primeiro tempo começou com uma forte pressão do Furacão. O Inter parecia sentir o gramado sintético e errava muitos passes. Aos 18 minutos, o meia Léo Cittadini chegou a mandar uma bomba na trave.

2T 50’ | 0x0 - Foi um bom jogo no Caldeirão, com boas chances para o Furacão, mas Athletico e Internacional empataram sem gols.#VamosFuracão #CAPxINT pic.twitter.com/FhN0OyVXHO — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 5, 2021

Depois disso, os gaúchos foram se achando aos poucos. Aos 21, o Inter mandou a bola para a rede com Yuri Alberto, em cruzamento de Moisés, mas o lateral estava impedido. Aos 23, o lateral-direito Rodinei chutou forte de longe e a bola explodiu na trave direita. Ele mesmo quase fez de falta, cinco minutos depois. E, quase no último lance do primeiro tempo, aos 45, Praxedes cabeceou e a bola passou raspando a trave esquerda do goleiro Santos.

(CAPxINT) ⏰ 50'/2T: Fim de jogo na Arena da Baixada! Colorado empata com o Athletico-PR fora de casa: 0 a 0. SEGUIMOS NA BRIGA! #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/Db4VboexD6 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 5, 2021

A etapa final começou com o líder do campeonato melhor em campo, mas sem forças para criar chances perigosas.

O Colorado volta a jogar na quarta-feira (10), quando vai enfrentar o Sport no Beira-Rio. O Athletico Paranaense, no mesmo dia, visita o Corinthians na Arena Neo Química em São Paulo.