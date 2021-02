Magnus goleia Minas Tênis Clube e leva Supercopa de Futsal

O Magnus Sorocaba conquistou, com 100% de aproveitamento, a Supercopa de Futsal. Com transmissão da TV Brasil, a equipe paulista levou o título nacional após golear, neste domingo (28), o Minas Tênis Clube por 5 a 1 na Arena Sorocaba. O Magnus se tornou, ao lado do Corinthians, o maior vencedor do torneio, tendo conquistado duas das seis edições já realizadas. A primeira taça foi levantada em 2018. Por outro lado, a equipe mineira estreou na competição e ficou com o vice-campeonato.

Esta foi a segunda vitória do atual campeão da Liga Nacional de Futsal (Magnus) contra o último vencedor da Taça Brasil (Minas). No triangular classificatório para a decisão, os sorocabanos derrotaram o Minas por 7 a 3 na última sexta-feira (26). Na abertura do torneio, a vítima do Magnus foi o paranaense Dois Vizinhos, atual campeão da Copa do Brasil, que sofreu revés por 3 a 1 na estreia, na quinta (25) passada.

O jogo

A decisão começou com oportunidades para ambas as equipes. Entretanto, os anfitriões conseguiram inaugurar o placar após troca de passes envolvente. No desfecho da jogada, o ala Leandro Lino encontrou o pivô Charuto junto à trave esquerda do goleiro Françoar e empurrou para o fundo da rede.

Na sequência, os mineiros ensaiaram reação, mas foram os paulistas quem ampliaram a vantagem em um chute forte do capitão Rodrigo, que não conseguiu ser defendido por Françoar. A situação ficou mais difícil para o Minas, pois, logo após o reinício da partida, Lucas Gomes dominou com categoria próximo à área e emendou uma bomba, indefensável para o goleiro adversário. O Magnus foi para o intervalo com importante vantagem de 3 a 0 no placar.

Na segunda etapa, o Minas partiu para cima, mas foi o Magnus que conseguiu ser efetivo. Lino rolou para Alisson, que bateu forte para balançar pela quarta vez a rede na partida.

De tanto insistir, o Minas conseguiu diminuir com bela jogada do pivô Renato, que rolou para Ribeiro, que bateu forte para fazer o único gol do time mineiro. Em seguida, Kevin ainda aumentou para o time da casa com um belo gol. O jogador bateu por cima do goleiro Renato, que estava adiantado.

A comemoração do Magnus deve ser breve. Por ter conquistado a Supercopa de Futsal, a equipe sorocabana enfrentará o Corinthians, que levou o título da Supercopa no ano passado, no próximo domingo (7). O duelo acontece às 14h, no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo. Quem vencer garante uma vaga na Copa Libertadores prevista para ocorrer entre 1 e 8 de maio, na cidade de Montevidéu (Uruguai).