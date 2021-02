Medvedev despacha Tsitsipas e chega à final do Aberto da Austrália

O russo Daniil Medvedev fez jus ao elogio de Novak Djokovic, que o descreveu como "o grande rival" no Aberto da Austrália, ao chegar à sua primeira final no Melbourne Park com uma vitória impressionante de 6-4, 6-2 e 7-5 sobre Stefanos Tsitsipas nesta sexta-feira (19).

O esguio Medvedev sufocou o quinto cabeça de chave grego sob as luzes da Arena Rod Laver, obtendo seu 20º triunfo sucessivo para ter uma chance de acabar com o domínio de Djokovic na decisão de domingo (21).

Quarto cabeça de chave, Medvedev sacou como uma máquina até ser quebrado no terceiro set, e os torcedores gregos se reanimaram quando Tsitsipas conseguiu uma vantagem de 5-4.

Mas o russo silenciou a plateia com uma quebra decisiva no 11º game, e depois selou uma vitória enfática quando correu para bater um forehand poderoso no canto no ponto final.

"Estou contente por conseguir conter o nervosismo, porque não bati muitas bolas ruins", disse ele na quadra a respeito do terceiro set tenso. "Tentei fazer aces e winners ou colocar a bola em quadra. É a única maneira de fazer [isso]".

Djokovic, número um do mundo que derrotou Aslan Karatsev - também russo e vindo do qualifier (classificatório) - será um oponente formidável para Medvedev em sua segunda final de Grand Slam.

O sérvio quer um nono título do Aberto da Austrália, que ampliaria um recorde, e nunca perdeu uma final em Melbourne.

Para Tsitsipas, a derrota não foi tão amarga quanto seu desmoronamento diante de Rafa Nadal na semifinal de 2019, quando ele saiu de quadra em estado de choque.