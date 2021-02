Mesmo vencendo o Goiás, Vasco é rebaixado à Série B pela quarta vez

O Vasco venceu o Goiás por 3 a 2 em São Januário na noite desta quinta-feira (25) em partida válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória, a equipe carioca fechou o torneio rebaixada na 17ª posição com 41 pontos. O Goiás, já estava na Série B, e acabou o Brasileiro em 18º lugar com 37.

Para se manter na elite, o Vasco precisava de um milagre. Tinha que vencer e retirar uma diferença de 12 gols no saldo a favor do Fortaleza, que perdeu na última rodada para o Fluminense por 2 a 0.

O primeiro gol do jogo desta quinta-feira foi de German Cano, pegando rebote do goleiro Tadeu. O Goiás reagiu e virou o jogo com o centroavante Fernandão em duas oportunidades. No segundo tempo, quem foi o nome do jogo foi o zagueiro Ricardo Graça. Em duas bolas pelo alto, o defensor foi melhor e virou o jogo para o Vasco.

Com gols de Cano e dois de Ricardo Graça, Vasco vence o Goiás.



3-2



📸 Rafael Ribeiro/Vasco #VASxGOI pic.twitter.com/jt9BDWhwcl — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 26, 2021

Além da equipe de São Januário e do Esmeraldino, os outros times que vão disputar a Série B na temporada de 2021 são o Botafogo e o Coritiba. O Alvinegro carioca acabou como lanterna com apenas 27 pontos em 38 jogos. No último jogo, nesta quinta-feira (25), o time perdeu para o Ceará por 2 a 1 em Fortaleza. O penúltimo foi o Coritiba com 31 pontos. A equipe do Paraná fechou o campeonato perdendo por 3 a 1 para o Atlético Goianiense em Goiânia.