Osaka transforma pesadelo em sonho e avança à 3ª rodada na Austrália

Naomi Osaka sonhou que perderia sua partida de segunda rodada no Aberto da Austrália, mas a realidade foi uma vitória tranquila de 6-2 e 6-3 sobre Caroline Garcia nesta quarta-feira (10). Garcia não foi capaz de conseguir um único ponto de quebra, e a japonesa e terceira cabeça de chave teve um desempenho firme, pontuado por 10 aces na noite amena na Arena Rod Laver.

"Estava muito nervosa ao ir para esta partida, e inclusive tive um sonho muito ruim sobre ela", disse Osaka aos repórteres. "Para mim, os sonhos são muitos reveladores sobre o futuro. Normalmente, tenho sonhos e eles se realizam. Na noite passada, sonhei que perdi esta partida, e realmente não me senti bem com aquilo".

A francesa Garcia, que chegou a ser a quarta do mundo e hoje está na 43ª colocação, é uma oponente às vezes perigosa, cujo jogo de fundo de quadra agressivo a ajudou a conquistar seis vitórias sobre cinco tenistas de elite.

