Dupla de Bruno Soares estreia com vitória no Aberto da Austrália

O mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray avançaram à segunda rodada do Aberto da Austrália, em Melbourne, ao derrotarem na estreia, na madrugada desta quarta-feira (10), a dupla do norte-americano Marcos Giron com o britânico Cameron Norrie, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (6) e 6/3. Amanhã (11), Soares e Murray voltam à quadra contra o sérvio Laslo Djere que faz parceria com italiano Stefano Travaglia. O horário ainda não foi definido.

No último sábado (7), Soares e Murray faturaram o título do Torneio ATP 250 Great Ocean Road Open, a primeira conquista após o retorno da dupla no início deste ano. A dupla busca o bicampeonato em Melbourne: o primeiro foi em 2016, quando os tenistas formaram parceria pela primeira vez.

“Estamos mantendo o embalo e a confiança, e também trouxemos as boas energias e sensações da semana passada para cá. Obviamente um Grand Slam tem uma pegada e uma pressão diferente, mas estou bem contente com a estreia”, disse o mineiro, após a vitória, em nota à imprensa

Fora da disputa

No final da noite de ontem (9), a dupla do brasileiro Marcelo Demoliner com o mexicano Santiago Gonzalez foi eliminada do Grand Slam, após derrota na estreia para o argentino Marcelo Arevalo e o parceiro, o holandês Matwe Middelkoop. Os adversários ganharam por 2 sets a 1, parciais 6/7, 7/6 e 6/3.

Próximas partidas

Após vencer o primeiro jogo do Aberto da Austrália, o cearense Thiago Monteiro, entra em quadra nesta quarta (10), às 22h (horário de Brasília), contra o russo Andrey Rublev, em partida da segunda rodada.

E nas duplas, a partir dos primeiros minutos de quinta-feira (11), por volta de 00h15, a paulistana Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter estreiam contra a dupla cazaque formada por Elena Rybakina e Yaroslava Shvedova. Na sequência, a partir das 2h15, Marcelo Melo e o parceiro Horia Tecau, da Romênia, entram em quadra pela primeira vez em Melbourne contra os sérvios Filip Krajinović e Dusan Lajovi.