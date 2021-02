Tsitsipas estreia com vitória fácil sobre francês Simon, em Melbourne

O quinto cabeça de chave Stefanos Tsitsipas ficou surpreso com a facilidade com que derrotou o veterano francês Gilles Simon por 6-1, 6-2 e 6-1 em sua estreia no Aberto da Austrália, nesta terça-feira (9). O grego de 22 anos pareceu se inspirar na número um do ranking feminino, Ash Barty, que aplicou um duplo pneu em Danka Kovinic em 44 minutos na partida anterior, sob as luzes da Arena Rod Laver.

Tsitsipas, que chegou à primeira partida do Grand Slam depois de vencer Alex de Minaur e Roberto Bautista Agut sem perder nenhum set na ATP Cup, só precisou de uma hora e 32 minutos para encerrar o confronto atipicamente rápido na quadra principal.

Clinical from @steftsitsipas 👏



The Greek drops just four games on his way to the #AusOpen 2R 👀 pic.twitter.com/RdGwq9zo18 — ATP Tour (@atptour) February 9, 2021

Semifinalista em Melbourne Park em 2019, ele se esforçou pouco e só sofreu uma ameaça de quebra de saque do rival de 36 anos e 66º do mundo.

"Não sei o que dizer. Obviamente, eu não esperava que fosse tão fácil", disse Tsitsipas ao ser entrevistado após a vitória. "Fiquei surpreso". "Foi uma grande partida do meu lado. Acho que joguei uma partida espetacular do início ao fim".

Em seu primeiro embate com o ex-número seis do mundo, Tsitsipas só perdeu cinco pontos nos primeiros cinco games. Ele quebrou o serviço de Simon duas vezes nos primeiros dois sets e outras três vezes no terceiro.

O grego confirmou 82% de seus primeiros serviços e fez 25 winners (pontos vencedores), muitos deles com seu backhand de uma mão sensacional, contra seis de Simon. Tsitsipas ficou satisfeito por ter poupado alguma energia em quadra.