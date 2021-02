Saltos ornamentais: Brasil tem mais dois garantidos na Copa do Mundo

O Brasil tem mais dois atletas classificados para a Copa do Mundo de saltos ornamentais que será disputada entre 21 e 26 de abril em Tóquio (Japão) e será classificatório para a Olimpíada, também na capital japonesa. Nesta quinta-feira (18), Isaac Souza e Ian Matos obtiveram os índices A (principais) da Federação Internacional de Natação (Fina) na seletiva nacional da modalidade, realizada no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, e que pode ser acompanhada ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil.

Ian, do Fluminense, atingiu 407,20 pontos no trampolim de três metros, acima do índice A da Fina. Ele possuía o índice B - marca mínima que o credenciava à Copa do Mundo, mas não garantiria a convocação pela seleção brasileira - alcançado na primeira seletiva nacional, em fevereiro do ano passado. "Já estava disposto a ir para a Copa do Mundo mesmo com o índice B, mas sabia que existia a possibilidade de melhorar e essa competição foi muito importante por isso. Temos que ressaltar que é nossa primeira competição desde o ano passado e é muito bom voltar a competir”, destacou o saltador, em depoimento ao site oficial da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Isaac, por sua vez, classificou-se para defender o Brasil na Copa do Mundo na plataforma de dez metros ao obter 416,55 pontos, acima do índice A. O atleta do Instituto Pró-Brasil, que há dois anos foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru), ficou em 13º no último Mundial de Esportes Aquáticos, em Gwangju (Coreia do Sul), também em 2019. Se tivesse terminado a competição entre os 12 primeiros, já teria, inclusive, garantido vaga na Olimpíada.

"A minha prova [na seletiva] não foi tão regular, mas o meu grau de dificuldade estava alto então consegui garantir os pontos necessários para conseguir o índice. Fico bem feliz e agora é ajustar os detalhes, as entradas que acabaram passando um pouco, para que, na Copa do Mundo, eu consiga minha vaga olímpica", disse Isaac.

Com as classificações de Ian e Isaac, o Brasil passa a ter sete atletas confirmados na Copa do Mundo. Além deles, estão garantidos Luana Lira, Tammy Galera (ambas no trampolim de três metros), Giovana Pedroso, Ingrid Oliveira (ambas na plataforma de dez metros) e Kawan Pereira (plataforma de dez metros). Nesta quinta, Ingrid somou 303,90 pontos, melhorando ainda mais a marca obtida em 2020 (290,05).

"Claro que ainda temos alguns pontos para melhorar. Não gostei muito do meu último salto, mas estou bem feliz com o resultado que obtive hoje [quinta]", destacou a saltadora do Fluminense e da seleção brasileira. A seletiva prossegue na sexta-feira (19), a partir das 9h30 (horário de Brasília), com provas de trampolim de um metro nas categorias masculina e feminina.