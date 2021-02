Seleção de boxe embarca para enfrentar melhores do mundo na Europa

A Seleção Brasileira Olímpica de Boxe embarcou nesta quinta-feira (11) para a Bulgária. A delegação composta por 15 atletas e seis membros da comissão técnica participarão, entre os dias 12 e 22 de fevereiro, de um período de treinamentos em conjunto com atletas de alguns países europeus, que também estão se preparando para os Jogos Olímpicos.

Na sequência, o grupo verde e amarelo participará de uma das competições mais disputadas do circuito europeu, o Torneio de Strandja, que está na 72ª edição, e contará nessa temporada com a presença dos melhores atletas do mundo. Encarar alguns dos maiores nomes da atualidade será de fundamental importância para a equipe entrar no ritmo para as classificatórias olímpicas, que estão previstas para ocorrer em maio (Buenos Aires), e em junho (Paris).

Irão representar o Brasil, na equipe feminina, Jucielen Romeu (até 57kg), Beatriz Ferreira (até 60kg), Beatriz Soares (até 69kg), Viviane Pereira e Flávia Figueiredo (até 75kg). No time masculino, estão no grupo Ronaldo Silva e Luiz Olveira (até 52kg), Wanderson Oliveira (até 63kg), Luiz Silva e Edson Jesus (até 69kg), Hebert Souza e Isaias Filho (até 75kg), Keno Machado (até 81kg) e Abner Silva e Joel Silva (até 91kg). A comissão técnica é composta pelo treinador principal Mateus Alves, os treinadores Mone Silva, Leo Macedo e Suelen Souza, o fisioterapeuta é Fábio Costa e a ábitra, Michele Paulo.