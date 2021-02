Seleção feminina se apresenta nos EUA para torneio She Believes

A seleção feminina de futebol já está reunida em Orlando (Estados Unidos) para disputa do She Believes, torneio amistoso que serve de preparação para a Olimpíada de Tóquio (Japão). A equipe comandada pela técnica Pia Sundhage se apresentou nesta segunda-feira (15) à tarde.

Na chegada à concentração, as jogadoras e a comissão técnica foram submetidas a exames de PCR, seguindo protocolo de saúde de combate ao novo coronavírus (covid-19). A delegação já havia realizado testes de swab nasal (cotonete) quatro e dez dias antes da apresentação. A avaliação prévia detectou a presença do vírus na lateral Fabi Simões, do Internacional, que foi cortada. A zagueira Kathleen, da Inter de Milão (Itália), foi chamada no lugar.

Mudança na #SeleçãoBrasileira para o Torneio She Believes! Kathellen está convocada para substituir Fabiana. Saiba mais >> https://t.co/wueidSeZzA pic.twitter.com/6fNMXKRoF9 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 11, 2021

“É a nossa antepenúltima data Fifa [período destinado a partidas entre seleções]. É um importante torneio, disputado contra seleções muito qualificadas, então, será um bom teste e conforme vai afunilando, chegando mais próximo da Olimpíada, os jogos ficam mais importantes”, destacou a zagueira Bruna Benites, do Internacional, à CBF TV.

O Brasil estreia no She Believes na próxima quinta-feira (18), às 18h (horário de Brasília), contra a Argentina, única seleção presente no torneio que não estará em Tóquio. No domingo (21), o desafio será contra as anfitriãs norte-americanas, atuais bicampeãs mundiais, às 17h. No próximo dia 24, as brasileiras encaram o Canadá às 18h. Os jogos serão no Exploria Stadium, em Orlando.