Coritiba anuncia primeiros reforços após queda para Série B

Dois dias após ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, depois da derrota de 2 a 0 para o Santos, o Coritiba anunciou nesta segunda-feira (15) seus primeiros reforços para a próxima temporada.

O primeiro reforço confirmado foi Waguininho. O atacante, que estava no Guarani, acertou até o dia 31 de dezembro. Em sua primeira entrevista, como jogador do Coxa, afirmou: “estou muito feliz e motivado pela oportunidade de defender essa grande equipe, esse grande clube e pretendo jogar muito bem, ajudar meus companheiros e dar muitas alegrias aos torcedores”.

Algumas horas depois, o Coritiba anunciou o acerto com o meio-campista Jhony Douglas. O jogador de 23 anos, que defendia o Paraná, foi contratado até janeiro de 2023. “Quero fazer parte dessa reconstrução do Coritiba, no que eu puder ajudar, estarei sempre disponível”, declarou.

Derrota e queda

O rebaixamento do Coxa para a próxima edição da Série B foi sacramentada no último sábado (13), com revés de 2 a 0 para o Santos em partida realizada na Vila Belmiro. Os gols saíram dos pés dos atacantes Marinho e Marcos Leonardo.

Esta é a sexta oportunidade na qual o time paranaense cai para a segunda divisão do Brasileiro, após as quedas em 1989, 1993, 2005, 2009 e 2017. Além do Coritiba, a atual edição da competição nacional já tem outro time com rebaixamento confirmado, o Botafogo.

