Sem dor, Djoko derrota Karatsev e chega à nona final na Austrália

Defensor do título, Novak Djokovic se declarou em forma para disputar a final do Aberto da Austrália depois de encerrar a campanha incrível de Aslan Karatsev, russo vindo do qualifier (classificatório), com a "melhor partida" do torneio nesta quinta-feira (18).

O sérvio e número um do mundo chegou à sua nona decisão em Melbourne Park com uma vitória de 6-3, 6-4 e 6-2, e disputará o título com Stefanos Tsitsipas ou Daniil Medvedev.

From qualifying to the semis...



What an amazing run from @AsKaratsev 👏 #AusOpen pic.twitter.com/104ZKduSAf — ATP Tour (@atptour) February 18, 2021

A campanha de Djokovic pareceu estar por um fio quando ele sofreu uma lesão abdominal durante a partida de terceira rodada contra Taylor Fritz há menos de uma semana. Mas ele deixou isso para trás e terá dois dias para se recuperar até a final de domingo.

"Nunca me senti tão bem durante o torneio inteiro", disse ele a Jim Courier na quadra. "Eu me senti ótimo, passeei com a bola, sem dor, simplesmente a melhor partida até agora, chegou no momento certo e estou entusiasmado de me sentir assim". "A recuperação é a prioridade neste momento. Estou sentindo a bola bem, estou jogando bem, tive tempo de partida suficiente, treino suficiente, então neste momento é só reunir toda a energia necessária para a partida mais importante do Aberto da Austrália", disse.

Djokovic nunca perdeu o torneio após chegar às semifinais, e é o favorito à conquista de um nono título que ampliaria um recorde em seu Grand Slam predileto.