Soares e Murray avançam às semifinais de duplas do Aberto da Austrália

O mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray asseguraram na madrugada desta segunda-feira (17) vaga nas semifinais de duplas do Alberto da Autrália, em Melbourne, após vencerem por 2 sets a 0 o salvadorenho Marcelo Arevalo e o holandês Matwe Middelkoop, com parciais de 6/3 6/4. Foi a oitava vitória consecutiva da dupla no Grand Slam australiano.

A semifinal será na madrugada desta quinta-feira (18): Soares e Murray terão pela frente os atuais campeões do torneio, o norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salibury. O horário da partida ainda será definido.

"É mais uma semifinal de Grand Slam, a terceira seguida, e com gosto de final”, disse Soares após a vitória desta quarta (17), em nota à imprensa. E completou: “"Foi um torneio sem muitas surpresas. Teve uma ou outra, mas restaram quatro times duríssimos na semifinal. Agora é o momento da linha de chegada, então nós temos que jogar o nosso melhor para ter uma chance de alcançar o objetivo final".

Caso vença nesta quinta-feira (18), o brasiileiro poderá enfrentar na final o ex-parceiro Mate Pavic, da Croácia, com quem jogou ano passado. Nesta temporada Pavic joga ao lado do compatriota Nicola Mectik. Eles farão a outra semifinal contra a dupla formada por Ivan Dodig, também da Croácia, o eslovaco Filip Polásec, também na madrugada desta quinta (18). Os vencedores encaram Soares e Murray na final.

A parceria Brasil-Inglaterra busca o segundo título na Austrália, o primeiro foi em 2016, no início da parceria entre Soares e Murray. Os dois jogaram juntos até até 2019 e, após um ano e meio separados, retomaram a parceria no início desta temporada.