Soares e Stefani vencem na estreia das duplas mistas na Austrália

A parceria inédita entre o mineiro Bruno Soares e a paulistana Luisa Stefani estreou com vitória na madrugada deste domingo (14) na chave de duplas mistas no Aberto da Austrália, em Melbourne. Os brasileiros derrotaram na primeira rodada o holandês Matwe Middelkoop e a letã Jelena Ostapenko por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4. O triunfo assegurou a dupla brasileira nas oitavas de final, na próxima terça-feira (16), contra os australianos Mathew Ebden e Samantha Stosur. O horário ainda será definido.

"Foi uma estreia muito boa, foi a primeira vez que jogamos juntos e estávamos tranquilos. Nós não tivemos muita chance e tempo para conversar, e menos ainda para treinar. Ao longo do jogo fomos sentindo o estilo um do outro e também pude entender as coisas que ela gosta de fazer em quadra", disse o mineiro após a vitória, em nota à imprensa.

No final da noite de ontem (13), Stefani e parceira Hayley Carter deram adeus à disputa de duplas femininas do Grand Slam. Elas foram derrotadas nas oitavas de final pelas japonesas Ena Shibahara e Shuko Ayoama por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/4). Foi a segunda derrota seguida este ano para a dupla asiática: em janeiro, Stefani e Carter ficaram com o vice-do WTA 500 de Abu Dhabi ao perderem a final para Shibara e Ayoama.

Quem também encerrou a participação na chave de duplas do Aberto da Austrália foi o cearense Thiago Monteiro. Na madrugada deste domingo (14), Monteiro e o australiano John Millman caíram nas oitavas de final, após derrota por 2 sets a 0 para Nikola Mektic e Mate Pavic, com parciais de 7/6 (2) e 6.

Próximos jogos

Logo mais, às 23h30 (horário de Brasília), o mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray disputam vaga nas quartas de final contra italiano Simone Bolelli e o argentino Máximo González. Outro mineiro, Marcelo Melo, e o parceiro Horia Tecau, da Romênia, também em partida das oitavas de final, encaram o croata Ivan Dodig e o eslovaco Filip Polasek. Melo ainda voltará à quadra na madrugada desta segunda-feira (15), às 3h (horário de Brasília). Ele estreará na chaves de duplas mistas ao lado da russa Vera Zvonareva. A parceria Brasil-Rússia terá pela frente na primeira rodada o argentino Máximo González e a chinesa Yitan Xu.