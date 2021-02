Uruguaio Morro García é encontrado morto em sua casa na Argentina

O jogador uruguaio Santiago Morro García, atacante do Godoy Cruz (Argentina), e com passagem pelas seleções de base do seu país, foi encontrado sem vida em seu apartamento na cidade de Mendoza, informaram o clube e a imprensa neste sábado (6).

Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota, hoy te toca ser eterno e infinito para todos nosotros...



Muchas gracias por tanto Morro, gracias por tantas alegrías al pueblo tombino. Que en paz descanses. pic.twitter.com/e8vB72HdGr — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) February 6, 2021

“Precisamos confirmar a lamentável notícia deste sábado sobre Santiago García”, afirmou o Godoy Cruz em mensagem a jornalistas. “Em nome de todo o clube, estamos nos sentindo completamente angustiados”.

As federações de futebol da Argentina e do Uruguai também confirmaram a morte do atacante por meio de suas respectivas contas do Twitter, manifestando dor e expressando condolências aos familiares e aos amigos.

Lamentamos con profunda tristeza y conmoción el fallecimiento del jugador uruguayo Santiago Damián García. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos.



Q.E.P.D. pic.twitter.com/kMFya7lFYM — AUF (@AUFOficial) February 6, 2021

García, de 30 anos, havia sido afastado do elenco do Godoy Cruz pelo treinador e passava por tratamento psiquiátrico por “problemas pessoais” e “quadro de depressão”, segundo reportagens da imprensa local.

“A saúde mental não diferencia posições no gramado, nem pode ser comprada por dinheiro, prestígio ou reconhecimento. Lamento muito a sua partida, Morro”, afirmou Sebastián Domínguez, ex-jogador do Corinthians, em sua conta no Twitter.

La salud mental NO distingue posiciones en la cancha, ni se compra con guita, prestigio o reconocimiento. Lamento mucho tu partida Morro. Sin conocerte me duele a mi también. Ojalá estés en paz. Mucha fuerza para tu familia. — Sebastian Domínguez (@sebadominguez6) February 6, 2021

O ministério da Segurança da província de Mendoza investiga a morte do jogador. Segundo a imprensa local, foi encontrada uma arma próxima ao corpo e há a suspeita de suicídio.

Com personalidade controversa, o atacante se destacou durante cinco anos pelo Godoy Cruz, equipe pela qual foi o artilheiro da temporada 2017/2018 do futebol argentino.

Morro, como chamavam o atacante, começou carreira em 2008 pelo Nacional de Montevidéu (Uruguai). Ele passou pelo River Plate do Uruguai, Athletico-PR e Kisimpasa (Turquia), antes de chegar ao Godoy Cruz em 2016.

Com a seleção uruguaia sub-20, ele participou do Sul-Americano da Venezuela, em 2009, e do Mundial do Egito.