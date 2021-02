Vôlei de Praia: Paula Pequeno encerra parceria com Taiana

Paula Pequeno e Taiana anunciaram, neste final de semana, que não formam mais uma dupla. A parceria, criada há seis meses, foi desfeita depois da primeira etapa de 2021 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia.

Através do perfil no Instagram, Taiana confirmou o final da equipe. “Nos conhecemos, vivenciamos momentos, trocamos experiências e resolvemos trilhar um caminho em comum e com muita torcida por nós. Mas aí tudo mudou e agora vamos seguir caminhos diferentes. Fico com os melhores momentos e com a certeza que dei o meu melhor. Agora uma página em branco está nas minhas mãos e eu estou pronta para escrever mais uma história”, disse a campeã do circuito mundial de 2013 ao lado da Talita.

Enquanto isso, a bicampeã olímpica no vôlei de quadra, Paula Pequeno, revelou, através das redes sociais, que está com um problema no quadril. Mas, segundo ela, a intenção é voltar à praia o mais breve possível. “Eu dei uma pequena pausa para cuidar do meu quadrilzinho, até porque não sou mais uma menina, porém tenho muita lenha para queimar”, comentou.

Paula Pequeno e Taiana começaram a jogar juntas em agosto de 2020, logo depois do final da parceria de sete meses da ponteira bicampeã olímpica com a parceria do ouro dos Jogos de Pequim/2008, Mari Steinbrecher.