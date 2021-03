América-MG e FC Cascavel vencem e se classificam na Copa do Brasil

Na rodada de jogos pela Copa do Brasil iniciada às 18h (horário de Brasília) desta quinta-feira (18), América-MG e FC Cascavel se deram melhor. O Coelho derrotou o Treze no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), por 1 a 0. A equipe aurinegra, por sua vez, bateu o Figueirense por 2 a 1 no estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR), e também se classificou.

O gol americano no interior paraibano saiu já nos acréscimos da etapa final. Aos 49 minutos, o goleiro do Treze, Jeferson, foi para a área auxiliar o ataque em uma cobrança de falta do Galo da Borborema. A defesa alviverde afastou o perigo e a bola sobrou para o atacante Marcelo Toscano, que tocou para o lateral Diego Ferreira colocá-la na meta vazia. A bola na rede assegurou R$ 1,07 milhão aos cofres do Coelho pela classificação à próxima etapa do torneio.

Em Cascavel, o Figueirense saiu na frente com gol de cabeça de Gabriel Rodrigues, aos 41 minutos do primeiro tempo. Pouco antes do intervalo, o também atacante Léo Itaperuna igualou, de voleio. A virada aurinegra veio aos cinco minutos da etapa final com o atacante Douglas. O Alvinegro pressionou atrás do empate, que lhe daria a classificação, mas o time da casa segurou o resultado e garantiu uma premiação de R$ 675 mil pela vaga na segunda fase.

Na próxima fase, o América terá pela frente quem avançar entre Porto Velho e Ferroviário, que se enfrentariam na última quarta-feira (17) no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O duelo foi suspenso devido ao decreto do Governo de Goiás que proíbe atividades esportivas no Estado em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Pelo mesmo motivo, a partida já havia saído da capital rondoinense. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) remarcará o confronto.

O FC Cascavel, por sua vez, pega quem se classificar entre Palmas e Avaí. O jogo entre tocantinenses e catarinenses, que seria nesta quinta, também foi suspenso após o Governo de Minas Gerais proibir partidas de clubes de outros estados em território mineiro. O duelo havia sido levado ao estádio Independência, em Belo Horizonte, depois de o Governo de Tocantins restringir o futebol, impedindo a realização do confronto na capital. As equipes também aguardam a CBF.