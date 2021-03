Copa do Brasil: no sufoco, Vasco empata com Caldense e avança

O Vasco da Gama foi até o estádio Ronaldão, em Poço de Caldas, e empatou em 1 a 1 com a Caldense, nesta quinta-feira (18), para avançar para a segunda fase da Copa do Brasil. Na sequência do torneio, o time carioca enfrenta o Tombense, também de Minas Gerais.

FIM DE JOGO



Vasco empata com a Caldense por 1-1 e avança na Copa do Brasil.



📸 Rafael Ribeiro/Vasco #CopaDoBrasil pic.twitter.com/ooBOgIDZDO — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 18, 2021

O gol vascaíno saiu aos 33 minutos da primeira etapa, quando a equipe já pressionava bastante. O meia Marquinhos Gabriel bateu bem uma falta da entrada da área. Após desviar na zaga, a bola enganou o goleiro e foi para o fundo das redes. Na volta do intervalo, o Vasco seguiu melhor. Logo aos quatro, Gabriel Pec perdeu um gol incrível de frente para o gol em rebote de defesa do goleiro mineiro.

A partir daí, a Caldense tentou forçar mais em busca do empate. Aos 13, Lucão, goleiro do Vasco, deu rebote e o volante Lucas Silva quase empatou de longe. Aos 22, o lateral Danilo Belão bateu direto uma falta próxima à área e assustou os vascaínos. Até que, aos 36, a pressão surtiu efeito. O meia Bruno Oliveira pegou rebote livre dentro da área e mandou sem chances para o goleiro vascaíno. Os 14 minutos restantes do jogo foram de muito sufoco para o time de São Januário, mas, no final, o placar ficou mesmo no 1 a 1.

Coritiba também se garante

Jogando no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, o Coritiba fez 1 a 0 na equipe local pela primeira fase da Copa do Brasil e se garantiu na sequência da competição. O próximo adversário será o Operário, também do Paraná, com o Coritiba jogando em casa.

Além de marcar a estreia do Coxa na Copa do Brasil, o jogo também foi o primeiro da equipe na temporada de 2021. O gol da vitória saiu aos 22 minutos da etapa inicial. O artilheiro Léo Gamalho aproveitou bate e rebate dentro da área e mandou uma bomba para dentro do gol. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

Criciúma segura empate com Marília

No estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, Criciúma e Marília ficaram no empate em 0 a 0 na tarde desta quinta-feira (18). O resultado deu a vaga à segunda fase ao time de Santa Catarina. O mando de campo era dos paulistas. Mas, em virtude do decreto do Governo de São Paulo que proibiu atividades esportivas no estado a partir de segunda-feira (15), o jogo chegou a ser transferido para Varginha, em Minas Gerais. Só que, com o aumento dos casos no Estado, o confronto não pôde ser realizada no local. Por isso, o jogo ocorreu no Espírito Santo. Na segunda fase, o Criciúma enfrenta a Ponte Preta. O mando será do time do sul do Brasil, mas a data ainda não foi definida pela CBF.