Copa do Brasil : Vasco viaja a MG com reforços e retornos importantes

Mesmo com a especulação de um possível adiamento da partida contra a Caldense devido ao lockdown (bloqueio total) a partir de amanhã (17) em Minas Gerais - medida adotada pelo governo estadual para tentar conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19) -, o Vasco embarcou nesta terça-feira (16) para Poços de Caldas (MG), onde enfrenta o time da casa na próxima quinta (18), em duelo pela da Copa do Brasil.

A partida foi adiantada para às 17h30 (horário de Brasília), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Inicialmente, o duelo estava programado para começar às 21h30min. O local de realização do jogo, válido pela primeira fase da competição, permanece o mesmo: o Estádio Ronaldão. O Departamento de Futebol do clube optou pela viagem em dois ônibus leito-cama, levando em consideração logística, conforto e segurança para os atletas durante a pandemia.

O Cruzmaltino ainda não venceu na temporada de 2021. Foram três partidas pelo Campeonato Carioca, com duas derrotas e um empate. Nos dois primeiros confrontos, a equipe entrou com jogadores da categoria sub-20, sendo comandada por Diogo Siston. Contra o Nova Iguaçu, no último sábado (13), o técnico Marcelo Cabo já pôde contar com os atletas do elenco profissional e, mesmo assim, não conseguiu a vitória.

Vasco embarca para Poço de Caldas para estreia na Copa do Brasil.



📸 Rafael Ribeiro/Vasco#VascoDaGama pic.twitter.com/R4RpnmwR95 — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 16, 2021

Para passar de fase o Vasco só precisa empatar com a Caldense. O problema é que o adversário está invicto no Campeonato Mineiro, com duas vitórias - derrrotou o Cruzeiro e o América-MG - e dois empates. Apesar do bom momento da Caldense, o volante Bruno Gomes confia na vitória do Vasco.

“A expectativa é a melhor possível. A gente se preparou bastante para esse jogo da Copa do Brasil, porque a gente quer passar para a próxima fase. É o que a gente vem trabalhando. A gente sabe que vai enfrentar um grande time, que está invicto no Campeonato Mineiro, mas vamos para buscar a vitória”.

O Vasco pode ter reforços para o duelo de quinta-feira. Zeca, que foi poupado do jogo contra o Nova Iguaçu, deve começar jogando, assim como Marquinhos Gabriel. Leandro Castán, Léo Matos e Germán Cano se recuperaram de lesões e viajaram com o elenco, mas não estão confirmados entre os titulares. Bruno Gomes comemorou o retorno de atletas experientes.

“Isso é muito importante para a gente. A gente sabe que o nosso grupo é muito novo e os caras com grandes nomes como eles e experiência vão ajudar bastante. A gente sabe que o jogo vai ser uma final pra gente e nessas horas precisa de uns caras que já viveram muito dentro do futebol para ajudar”.

O volante, de 19 anos, também comentou sobre a nova maneira de a equipe jogar com o técnico Marcelo Cabo no comando.

“A formação que a gente vem jogando hoje é um pouco diferente do que a gente terminou o Brasileiro, com o professor Luxemburgo. Mas é uma que eu, particularmente, gosto bastante, com muito jogo apoiado. Eu jogo com o Andrey do meu lado, que me ajuda bastante. Eu acho que o time está se adaptando ao estilo de jogo dele e a gente espera fazer um grande jogo pela Copa do Brasil”.

Antes de entrar em campo contra a Caldense, o Vasco faz o último treinamento nesta quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG).