Atacante da seleção feminina, Bia Zaneratto retorna ao Palmeiras

Atacante da seleção brasileira de futebol feminino, Bia Zaneratto está de volta ao Palmeiras. A Imperatriz, como é conhecida a jogadora de 27 anos, foi contratada por empréstimo junto ao Wuhan Xinjiyuan (China). A duração do vínculo ainda é discutida com o clube chinês.

Ela voltou! 🔙

Bia Zaneratto está de volta e vestirá a nossa camisa na temporada de 2021 ➤ https://t.co/oK7mHhJ8rl#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/eaLKn3Mu0j — Palmeiras 👑🏆🏆🏆 (@Palmeiras) March 10, 2021

Será a segunda passagem de Bia pelo Verdão. A atacante defendeu as Palestrinas entre fevereiro e julho do ano passado, durante a paralisação do Campeonato Chinês por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Como o futebol brasileiro foi interrompido em março, a jogadora só conseguiu fazer duas partidas, com dois gols e duas assistências.

“Agradeço ao Palmeiras pela oportunidade e carinho. Estou muito feliz em poder retornar ao Brasil, os campeonatos estão mais competitivos e isso mostra o investimento dos clubes. Volto com o mesmo pensamento de querer agregar e contribuir para o crescimento da modalidade”, declarou Bia em depoimento ao site oficial do Palmeiras.

A Imperatriz é o 12º reforço do time feminino do Verdão para 2021. Antes dela, chegaram a goleira Taty Amaro, as zagueiras Karol Arcanjo e Tainara, a lateral Bruna Calderan, as meias Duda, Júlia Bianchi, Rafa Andrade e Katrine e as atacantes Chú, Dandara e Carol Baiana. Tainara, Júlia e Chú estiveram com Bia na disputa do She Believes, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos que serviu à seleção brasileira de preparação para a Olimpíada de Tóquio (Japão).

O Palmeiras é o oitavo clube da carreira de Bia. Ela foi revelada pela Ferroviária e também defendeu Santos, Bangu, Vitória das Tabocas e Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul), antes de chegar ao Wuhan Xinjiyuan, no ano passado.