Atletismo: de olho em Tóquio, brasileiros treinam e competem nos EUA

De olho na Olimpíada de Tóquio, o primeiro grupo de brasileiros chegou nesta quarta-feira (17) nos Estados Unidos. O time composto por 18 atletas participa de mais um período de treinamentos e de uma competição no Centro Olímpico de Chula Vista, na Califórnia. Dos 18 atletas, 15 saíram na noite de terça-feira (16) do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e Érica Sena, atleta da marcha atlética, e o técnico André Chocho, que viajaram de Cuenca, no Equador, e o técnico José Luís Martínez, que embarcou em Madri, na Espanha. Além dos treinamentos na excelente estrutura do Centro Olímpico, os brasileiros do primeiro grupo participarão de algumas competições previstas no calendário norte-americano, a partir de 3 de abril, justamente em Chula Vista.

O segundo grupo, com atletas integrantes dos revezamentos 4x400 misto e 4x400 m masculino, segue para os Estados Unidos no dia 11 de abril. A programação é de o período de preparação terminar no dia 19 de abril, quando os atletas convocados para o Mundial viajam para Rio Maior, em Portugal. Lá os brasileiros farão a aclimatação e em seguida vão para a Polônia. No país do leste europeu, participarão do torneio na Silésia, que servirá também de seletiva olímpica, entre os dias 1º e 2 de maio.

O 4x100 m masculino e o 4x400 m misto já estão qualificados para os Jogos de Tóquio. Mas o revezamento 4x100 m feminino e o 4x400 m masculino tentarão a classificação no torneio da Polônia. Para carimbarem o passaporte, os times precisarão chegar às finais das respectivas provas.

“Este camping veio na hora certa porque as pistas do Pinheiros e do Núcleo de Alto Rendimento, em São Paulo, estão fechadas nesta fase emergencial. Digo aos atletas que somos abençoados e tudo está caminhando para fazermos a melhor preparação possível. No caso do 4x100 m masculino vamos defender o título de campeão mundial de revezamentos,” disse, à assessoria da CBAt, Felipe de Siqueira, responsável pela equipe 4x100 masculina que foi campeã mundial no Japão em 2019.

Desde setembro treinando somente de forma virtual com o espanhol José Luís Martínez, a lançadora do disco Fernanda Borges (AABLU) está ansiosa. “Estou muito animada com a oportunidade de voltar a trabalhar ao lado dele. O objetivo é fazer uma boa preparação, participar de competições em busca do índice olímpico”, afirmou a gaúcha sexta colocada no disco no Mundial de Doha-2019 à assessoria da CBAt.

Já classificada à Olimpíada na provas dos 20km da Marcha Atlética, Érica Sena (Pinheiros) busca aproveitar a estrutra do CT. “O objetivo é poder treinar mais tranquilo e ter uma boa estrutura. Quero treinar mais forte já que em Chula Vista o clima é bom e fica ao nível do mar”, disse a atleta, que mora em Cuenca, Equador.

A iniciativa só foi viabilizada nesse período de grave crise sanitária em todo mundo por causa do coronavírus (covid-19) pela ação do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e junto ao Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Esse período integra o Programa de Preparação Olímpica (PPO) da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e do COB.

Conheça a equipe brasileira que participa dos treinos:

Atletas

Felipe Bardi dos Santos (SESI-SP) - 4x100 m

Paulo André de Oliveira (Pinheiros) - 4x100 m

Rodrigo Nascimento (Projeto Atletismo Maranhão) - 4x100 m

Derick de Souza (Pinheiros) - 4x100 m

Aldemir Gomes Júnior (Pinheiros) - 4x100 m

Vitor Hugo dos Santos (Projeto Atletismo Maranhão) - 4x100 m

Luís Gabriel Pereira Silva (Memorial) - 4x100 m

Jorge Henrique Vides (Pinheiros) - 4x100 m

Vitoria Rosa (Pinheiros) - 4x100 m

Ana Carolina Azevedo (Projeto Atletismo Maranhão) - 4x100 m

Rosangela Santos (Pinheiros) - 4x100 m

Lorraine Martins (Pinheiros) - 4x100 m

Bruna Jessica Farias (Pinheiros) - 4x100 m

Andressa Moreira Fidelis (Pinheiros) - 4x100 m

Gabriel Constantino (Pinheiros) - 110 m com barreiras

Alison Brendom dos Santos (Pinheiros) - 400 m com barreiras

Fernanda Borges (AABLU) - lançamento do disco

Érica Sena (Pinheiros) - 20 km marcha atlética

Treinadores:

Carlos Alberto Cavalheiro - coordenador/COB

Felipe de Siqueira da Silva (SP)

Carlos José Camilo de Oliveira (ES)

Victor Fernandes (SP)

Darci Ferreira da Silva (SP)

Vania Maria Ferreira Valentino (RJ)

Renan Valdiero (RJ)

Andrés Chocho (Equador)

José Luís Martínez (Espanha)

Área médica:

Leonardo Kenji Hirao (médico)

Vitor Stefanini (fisioterapeuta)

Dalvirene de Paiva Fragoso (massoterapeuta)

Oficial da CBAt:

Fernando dos Reis